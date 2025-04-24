https://ria.ru/20250424/vsu-2013151547.html

ВСУ за сутки потеряли 45 военнослужащих в зоне действий группировки "Север"

ВСУ за сутки потеряли 45 военнослужащих в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 24.04.2025

ВСУ за сутки потеряли 45 военнослужащих в зоне действий группировки "Север"

Подразделения группировки "Север" на белгородском направлении нанесли поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, украинские войска... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:09:00+03:00

2025-04-24T12:09:00+03:00

2025-04-24T12:16:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Север" на белгородском направлении нанесли поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, украинские войска потеряли более 45 военных, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Осоевка, Угроеды, Миропольское, Великий Прикол и Петрушевка Сумской области."Потери ВСУ составили свыше 45 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250424/mo-2013097132.html

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россия, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)