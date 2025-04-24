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ВСУ за сутки потеряли 45 военнослужащих в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 24.04.2025 (обновлено: 12:16 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/vsu-2013151547.html
ВСУ за сутки потеряли 45 военнослужащих в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли 45 военнослужащих в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 24.04.2025
ВСУ за сутки потеряли 45 военнослужащих в зоне действий группировки "Север"
Подразделения группировки "Север" на белгородском направлении нанесли поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, украинские войска... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:09:00+03:00
2025-04-24T12:16:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Север" на белгородском направлении нанесли поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, украинские войска потеряли более 45 военных, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Осоевка, Угроеды, Миропольское, Великий Прикол и Петрушевка Сумской области."Потери ВСУ составили свыше 45 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли 45 военнослужащих в зоне действий группировки "Север"

Минообороны: ВСУ за сутки потеряли свыше 45 боевиков в зоне действий "Севера"

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Север" на белгородском направлении нанесли поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, украинские войска потеряли более 45 военных, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Осоевка, Угроеды, Миропольское, Великий Прикол и Петрушевка Сумской области.
"Потери ВСУ составили свыше 45 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
ВС России уничтожили три пункта размещения боевиков ВСУ в Сумской области
08:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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