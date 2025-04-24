https://ria.ru/20250424/vsu-2013151547.html
ВСУ за сутки потеряли 45 военнослужащих в зоне действий группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли 45 военнослужащих в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 24.04.2025
ВСУ за сутки потеряли 45 военнослужащих в зоне действий группировки "Север"
Подразделения группировки "Север" на белгородском направлении нанесли поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, украинские войска... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:09:00+03:00
2025-04-24T12:09:00+03:00
2025-04-24T12:16:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Север" на белгородском направлении нанесли поражение ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области, украинские войска потеряли более 45 военных, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Север" на белгородском направлении нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Осоевка, Угроеды, Миропольское, Великий Прикол и Петрушевка Сумской области."Потери ВСУ составили свыше 45 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250424/mo-2013097132.html
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:145:2047:1680_1920x0_80_0_0_c6aafdff2935bbe9eb0773c812bf5844.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ за сутки потеряли 45 военнослужащих в зоне действий группировки "Север"
Минообороны: ВСУ за сутки потеряли свыше 45 боевиков в зоне действий "Севера"