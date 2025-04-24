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Пленный ВСУ рассказал, как убил 16 мирных жителей в пригороде Мариуполя - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/vsu-2013090217.html
Пленный ВСУ рассказал, как убил 16 мирных жителей в пригороде Мариуполя
Пленный ВСУ рассказал, как убил 16 мирных жителей в пригороде Мариуполя - РИА Новости, 24.04.2025
Пленный ВСУ рассказал, как убил 16 мирных жителей в пригороде Мариуполя
Осужденный на пожизненное лишение свободы бывший украинский морпех Денис Рашпля сообщил РИА Новости, что убил 16 мирных жителей в пригороде Мариуполя. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T07:16:00+03:00
2025-04-24T07:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
вооруженные силы украины
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, 24 апр - РИА Новости. Осужденный на пожизненное лишение свободы бывший украинский морпех Денис Рашпля сообщил РИА Новости, что убил 16 мирных жителей в пригороде Мариуполя. "Шестнадцать человек и девять покушений… в один день там в двоих выстрелил. Через 2-3 дня там тоже двоих. Через некоторое время там троих. Трупы лежали прямо там. Я понимал, что стреляю по людям", - сказал Рашпля. По его словам, он открывал огонь по мирным жителям с 4 марта по 9 апреля 2022 года. Также отметил, что были украинские военнослужащие, которые отказывались открывать огонь по гражданскому населению. "Были, я слышал. Ну, не из нашей бригады, а из других бригад", - добавил экс-военнослужащий ВСУ. На вопрос, можно ли было отказаться стрелять по людям, Рашпля ответил утвердительно. Рашплю осудили на пожизненное лишение свободы по статье 356 (Применение запрещенных средств и методов ведения войны), части 2 статьи 105 (убийство) и статье 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) УК РФ.
https://ria.ru/20250424/vsu-2013086584.html
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мариуполь, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Вооруженные силы Украины
Пленный ВСУ рассказал, как убил 16 мирных жителей в пригороде Мариуполя

Пленный Рашпля признался, что убил 16 мирных жителей в пригороде Мариуполя

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, 24 апр - РИА Новости. Осужденный на пожизненное лишение свободы бывший украинский морпех Денис Рашпля сообщил РИА Новости, что убил 16 мирных жителей в пригороде Мариуполя.
"Шестнадцать человек и девять покушений… в один день там в двоих выстрелил. Через 2-3 дня там тоже двоих. Через некоторое время там троих. Трупы лежали прямо там. Я понимал, что стреляю по людям", - сказал Рашпля.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Капитан ВСУ приказывал боевикам стрелять по мирным жителям, заявил пленный
05:47
По его словам, он открывал огонь по мирным жителям с 4 марта по 9 апреля 2022 года.
Также отметил, что были украинские военнослужащие, которые отказывались открывать огонь по гражданскому населению. "Были, я слышал. Ну, не из нашей бригады, а из других бригад", - добавил экс-военнослужащий ВСУ.
На вопрос, можно ли было отказаться стрелять по людям, Рашпля ответил утвердительно.
Рашплю осудили на пожизненное лишение свободы по статье 356 (Применение запрещенных средств и методов ведения войны), части 2 статьи 105 (убийство) и статье 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) УК РФ.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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