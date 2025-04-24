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Капитан ВСУ приказывал боевикам стрелять по мирным жителям, заявил пленный - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:47 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/vsu-2013086584.html
Капитан ВСУ приказывал боевикам стрелять по мирным жителям, заявил пленный
Капитан ВСУ приказывал боевикам стрелять по мирным жителям, заявил пленный - РИА Новости, 24.04.2025
Капитан ВСУ приказывал боевикам стрелять по мирным жителям, заявил пленный
Осужденный на пожизненное лишение свободы бывший украинский морпех Денис Рашпля сообщил РИА Новости, как получил приказ стрелять по мирным жителям в пригороде... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T05:47:00+03:00
2025-04-24T05:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
мариуполь
россия
киев
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, 24 апр - РИА Новости. Осужденный на пожизненное лишение свободы бывший украинский морпех Денис Рашпля сообщил РИА Новости, как получил приказ стрелять по мирным жителям в пригороде Мариуполя. Денис служил в разведроте, до начала спецоперации РФ дважды был командирован в зону так называемой АТО - военной операции Киева против жителей востока Украины. После начала СВО он воевал в Мариуполе, сдался в плен в 12 апреля 2022 года из металлургического комбината имени Ильича. "Одна дорога была, может, метров 30-50 максимум. Я по приказу командира капитана Свинарчука стрелял по мирным гражданам, по мирным людям, которые шли в сторону села. Стрелял по туловищу, по ногам", - рассказал Рашпля. По его словам, он получил приказ расстреливать гражданское население в марте 2022 года в пригороде Мариуполя.
https://ria.ru/20250424/vsu-2013083922.html
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мариуполь, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Россия, Киев
Капитан ВСУ приказывал боевикам стрелять по мирным жителям, заявил пленный

Пленный Рашпля: капитан ВСУ приказывал боевикам стрелять по мирным жителям

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, 24 апр - РИА Новости. Осужденный на пожизненное лишение свободы бывший украинский морпех Денис Рашпля сообщил РИА Новости, как получил приказ стрелять по мирным жителям в пригороде Мариуполя.
Денис служил в разведроте, до начала спецоперации РФ дважды был командирован в зону так называемой АТО - военной операции Киева против жителей востока Украины. После начала СВО он воевал в Мариуполе, сдался в плен в 12 апреля 2022 года из металлургического комбината имени Ильича.
"Одна дорога была, может, метров 30-50 максимум. Я по приказу командира капитана Свинарчука стрелял по мирным гражданам, по мирным людям, которые шли в сторону села. Стрелял по туловищу, по ногам", - рассказал Рашпля.
По его словам, он получил приказ расстреливать гражданское население в марте 2022 года в пригороде Мариуполя.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеМариупольРоссияКиев
 
 
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