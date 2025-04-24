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ВСУ бросили тяжелораненых с открытыми переломами, заявил пленный - РИА Новости, 24.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:52 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/vsu-2013083922.html
ВСУ бросили тяжелораненых с открытыми переломами, заявил пленный
ВСУ бросили тяжелораненых с открытыми переломами, заявил пленный - РИА Новости, 24.04.2025
ВСУ бросили тяжелораненых с открытыми переломами, заявил пленный
Командование ВСУ бросило своих солдат с тяжелыми ранениями на поле боя, игнорируя просьбы о помощи, рассказал РИА Новости пленный боец 31-й бригады ВСУ Роман... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T04:52:00+03:00
2025-04-24T04:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Командование ВСУ бросило своих солдат с тяжелыми ранениями на поле боя, игнорируя просьбы о помощи, рассказал РИА Новости пленный боец 31-й бригады ВСУ Роман Куликов. "У меня ребята (солдаты ВСУ - ред.) получили тяжелые ранения... Попросили эвакуационную группу, нам сказали: "Да хорошо", но в итоге нам никто не помог. Через определенное время мы опять просили, нам никто не помог", - рассказал пленный. По словам Куликова, в середине марта он сам получил ранение, которое пришлось лечить самому из-за отсутствия обещанной помощи со стороны командования ВСУ. Он вместе с тяжело ранеными сослуживцами, у которых были открытые переломы ног и перелом таза, остался в блиндаже, который позже был уничтожен и Куликов с двумя сослуживцами попали в плен, остальные боевики погибли. "К нам вообще наплевательски они (командиры ВСУ - ред.) относятся, и мы для них как расходный материал", - рассказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250419/plennyj-2012229730.html
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в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины
ВСУ бросили тяжелораненых с открытыми переломами, заявил пленный

Пленный Куликов: ВСУ бросили тяжелораненых с открытыми переломами на поле боя

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Командование ВСУ бросило своих солдат с тяжелыми ранениями на поле боя, игнорируя просьбы о помощи, рассказал РИА Новости пленный боец 31-й бригады ВСУ Роман Куликов.
"У меня ребята (солдаты ВСУ - ред.) получили тяжелые ранения... Попросили эвакуационную группу, нам сказали: "Да хорошо", но в итоге нам никто не помог. Через определенное время мы опять просили, нам никто не помог", - рассказал пленный.
По словам Куликова, в середине марта он сам получил ранение, которое пришлось лечить самому из-за отсутствия обещанной помощи со стороны командования ВСУ. Он вместе с тяжело ранеными сослуживцами, у которых были открытые переломы ног и перелом таза, остался в блиндаже, который позже был уничтожен и Куликов с двумя сослуживцами попали в плен, остальные боевики погибли.
"К нам вообще наплевательски они (командиры ВСУ - ред.) относятся, и мы для них как расходный материал", - рассказал собеседник агентства.
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