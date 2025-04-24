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Врач объяснила, почему опасно пить холодную воду - РИА Новости, 24.04.2025
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03:15 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/vrach-2013079514.html
Врач объяснила, почему опасно пить холодную воду
Врач объяснила, почему опасно пить холодную воду - РИА Новости, 24.04.2025
Врач объяснила, почему опасно пить холодную воду
Употребление холодной воды негативно влияет на состояние носоглотки, наибольшей опасности подвержены пожилые люди и люди с удаленными миндалинами, рассказала... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T03:15:00+03:00
2025-04-24T03:15:00+03:00
общество
наталья новикова
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Употребление холодной воды негативно влияет на состояние носоглотки, наибольшей опасности подвержены пожилые люди и люди с удаленными миндалинами, рассказала РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова. "Да, опасно. Для носоглотки, особенно для людей в возрасте. Для человека, у которого нет миндалин, — это вообще провокация хронического фарингита", - ответила Новикова на вопрос о том, опасно ли пить ледяную воду. Терапевт добавила, что приучить себя пить ледяную воду можно, но она не принесет никакой пользы организму. "Холодной водой лучше умываться – это тонизирует кожу", - отметила собеседница агентства.
https://ria.ru/20250421/vrach-2012433594.html
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общество, наталья новикова
Общество, Наталья Новикова
Врач объяснила, почему опасно пить холодную воду

Врач Новикова: употребление холодной воды негативно влияет на носоглотку

© Pixabay / insightzaoyaСтакан воды
Стакан воды - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Pixabay / insightzaoya
Стакан воды. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Употребление холодной воды негативно влияет на состояние носоглотки, наибольшей опасности подвержены пожилые люди и люди с удаленными миндалинами, рассказала РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова.
"Да, опасно. Для носоглотки, особенно для людей в возрасте. Для человека, у которого нет миндалин, — это вообще провокация хронического фарингита", - ответила Новикова на вопрос о том, опасно ли пить ледяную воду.
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Терапевт добавила, что приучить себя пить ледяную воду можно, но она не принесет никакой пользы организму.
"Холодной водой лучше умываться – это тонизирует кожу", - отметила собеседница агентства.
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