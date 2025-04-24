https://ria.ru/20250424/vrach-2013079089.html

Врач рассказала, как отличить аллергию от ОРВИ

Врач рассказала, как отличить аллергию от ОРВИ - РИА Новости, 24.04.2025

Врач рассказала, как отличить аллергию от ОРВИ

Симптомы ОРВИ и аллергии часто бывают схожи, однако при аллергии наблюдаются зуд в носу, глазах, ушах и горле, покраснение и отечность глаз, а при ОРВИ часто... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T03:11:00+03:00

2025-04-24T03:11:00+03:00

2025-04-24T03:11:00+03:00

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европейский медицинский центр

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Симптомы ОРВИ и аллергии часто бывают схожи, однако при аллергии наблюдаются зуд в носу, глазах, ушах и горле, покраснение и отечность глаз, а при ОРВИ часто бывают температура, боль в горле, выраженная головная боль, ломота в теле, сообщила РИА Новости старший врач-дерматолог Клиники дерматовенерологии и аллергологии Европейского медицинского центра Каринэ Варданян. "Оба состояния – простуда и аллергия - имеют общие симптомы, что приводит к путанице. Насморк, чихание, заложенность носа, кашель и слезотечение могут говорить как о сезонной аллергии, так и об ОРВИ. Однако заболевания похожи только на первый взгляд. При аллергии типично наблюдаются зуд в носу, глазах, ушах и горле, покраснение и отечность глаз. Симптомы возникают эпизодически при контакте с аллергеном и исчезают после его устранения. И главное – при аллергических реакциях не наблюдается температуры", - рассказала Варданян. Врач отметила, что при ОРВИ температура – частый симптом, сопровождающий заболевание. Кроме этого, у человека присутствует боль в горле, а не зуд, выраженная головная боль, ломота в теле. "Это те признаки, которые отличают ОРВИ от аллергии", - резюмировала специалист. Собеседница агентства подчеркнула, что нередко встречается и такое, что уже во взрослом возрасте у человека впервые появляются аллергические реакции. "Если у человека появились симптомы, описанные выше, стоит оценить свое состояние: похоже ли оно на ранее перенесенные простудные заболевания. Как правило, зуд слизистых, покраснение глаз и отсутствие температуры говорят в пользу аллергии. Также стоит держать в голове сезонность, например, сейчас активно цветет береза, что провоцирует поллиноз. Если симптомы усиливаются на открытом воздухе или в ветреную погоду и ослабевают в помещении — это весомый аргумент в пользу аллергии", - добавила Варданян.

https://ria.ru/20250322/allergiya-2006617172.html

https://ria.ru/20250424/vrach-2013078343.html

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общество, европейский медицинский центр, пасха