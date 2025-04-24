https://ria.ru/20250424/vrach-2013078343.html
Врач рассказала об опасных последствиях аллергии
Врач рассказала об опасных последствиях аллергии - РИА Новости, 24.04.2025
Врач рассказала об опасных последствиях аллергии
Нелеченная аллергия может привести к переходу заболевания в хроническую форму с устойчивыми проявлениями болезни, развитию синуситов и инфекций среднего уха... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T02:48:00+03:00
2025-04-24T02:48:00+03:00
2025-04-24T02:48:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Нелеченная аллергия может привести к переходу заболевания в хроническую форму с устойчивыми проявлениями болезни, развитию синуситов и инфекций среднего уха из-за постоянного воспаления, повышенному риску развития бронхиальной астмы, нарушению сна и снижению качества жизни, сообщила РИА Новости старший врач-дерматолог Клиники дерматовенерологии и аллергологии Европейского медицинского центра Каринэ Варданян. Ранее в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщили РИА Новости, что береза в Москве находится на пике цветения. "Нелеченная аллергия может привести к опасным и неприятным последствиям: к переходу заболевания в хроническую форму с устойчивыми проявлениями болезни, развитию синуситов и инфекций среднего уха из-за постоянного воспаления, повышенному риску развития бронхиальной астмы, нарушению сна и снижению качества жизни, продуктивности и успеваемости", - рассказала Варданян. Врач подчеркнула, что самодиагностика и самолечение при аллергии должны быть исключены. Только врач может поставить диагноз и выписать конкретное лечение, основываясь на анамнезе и анализах пациента.
https://ria.ru/20250322/allergiya-2006617172.html
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общество, москва
Врач рассказала об опасных последствиях аллергии
Врач Варданян: нелеченная аллергия может привести к переходу в хроническую форму
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Нелеченная аллергия может привести к переходу заболевания в хроническую форму с устойчивыми проявлениями болезни, развитию синуситов и инфекций среднего уха из-за постоянного воспаления, повышенному риску развития бронхиальной астмы, нарушению сна и снижению качества жизни, сообщила РИА Новости старший врач-дерматолог Клиники дерматовенерологии и аллергологии Европейского медицинского центра Каринэ Варданян.
Ранее в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщили РИА Новости, что береза в Москве
находится на пике цветения.
"Нелеченная аллергия может привести к опасным и неприятным последствиям: к переходу заболевания в хроническую форму с устойчивыми проявлениями болезни, развитию синуситов и инфекций среднего уха из-за постоянного воспаления, повышенному риску развития бронхиальной астмы, нарушению сна и снижению качества жизни, продуктивности и успеваемости", - рассказала Варданян.
Врач подчеркнула, что самодиагностика и самолечение при аллергии должны быть исключены. Только врач может поставить диагноз и выписать конкретное лечение, основываясь на анамнезе и анализах пациента.