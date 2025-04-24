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Муфтий ДУМ России призвал чтить память о подвиге советского народа
Муфтий ДУМ России призвал чтить память о подвиге советского народа - РИА Новости, 24.04.2025
Муфтий ДУМ России призвал чтить память о подвиге советского народа
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Равиль Гайнутдин в приветственном послании участникам проходящем в Чите... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:05:00+03:00
2025-04-24T16:05:00+03:00
2025-04-24T16:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
равиль гайнутдин
празднование дня победы
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Равиль Гайнутдин в приветственном послании участникам проходящем в Чите мусульманского форума "XI Фахретдиновские чтения" призвал помнить и чтить историческая память о подвиге многонационального советского народа в Великой Отечественной войне. "Фахретдиновские чтения" в Чите посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и обсуждению вопросов сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей - исторической памяти, преемственности поколений, патриотизма и единства народов РФ в деле защиты Родины. Великая Победа - результат героического подвига многонационального советского народа, представителей различных религий, плечом к плечу вставшие на защиту Родины. Историческая память об великом подвиге наших предков - это бесценное достояние, которое мы должны беречь и сохранять", - говорится в приветственном послании муфтия Равиля Гайнутдина, текст послания имеется в распоряжении РИА Новости. Председатель ДУМ РФ молитвенно пожелал успешной и плодотворной работы участникам конференции. "Мира, благополучия и новых научных открытий вам", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250424/moskva-2013207581.html
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россия, равиль гайнутдин, празднование дня победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Равиль Гайнутдин, Празднование Дня Победы
Муфтий ДУМ России призвал чтить память о подвиге советского народа
Муфтий Гайнутдин призвал чтить память о подвиге многонационального народа в ВОВ