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Муфтий ДУМ России призвал чтить память о подвиге советского народа - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:05 24.04.2025 (обновлено: 16:11 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/vov-2013226783.html
Муфтий ДУМ России призвал чтить память о подвиге советского народа
Муфтий ДУМ России призвал чтить память о подвиге советского народа - РИА Новости, 24.04.2025
Муфтий ДУМ России призвал чтить память о подвиге советского народа
Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Равиль Гайнутдин в приветственном послании участникам проходящем в Чите... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:05:00+03:00
2025-04-24T16:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
равиль гайнутдин
празднование дня победы
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Равиль Гайнутдин в приветственном послании участникам проходящем в Чите мусульманского форума "XI Фахретдиновские чтения" призвал помнить и чтить историческая память о подвиге многонационального советского народа в Великой Отечественной войне. "Фахретдиновские чтения" в Чите посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и обсуждению вопросов сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей - исторической памяти, преемственности поколений, патриотизма и единства народов РФ в деле защиты Родины. Великая Победа - результат героического подвига многонационального советского народа, представителей различных религий, плечом к плечу вставшие на защиту Родины. Историческая память об великом подвиге наших предков - это бесценное достояние, которое мы должны беречь и сохранять", - говорится в приветственном послании муфтия Равиля Гайнутдина, текст послания имеется в распоряжении РИА Новости. Председатель ДУМ РФ молитвенно пожелал успешной и плодотворной работы участникам конференции. "Мира, благополучия и новых научных открытий вам", - отмечается в сообщении.
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россия, равиль гайнутдин, празднование дня победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Равиль Гайнутдин, Празднование Дня Победы
Муфтий ДУМ России призвал чтить память о подвиге советского народа

Муфтий Гайнутдин призвал чтить память о подвиге многонационального народа в ВОВ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВолонтер раздает георгиевские ленточки
Волонтер раздает георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), муфтий Равиль Гайнутдин в приветственном послании участникам проходящем в Чите мусульманского форума "XI Фахретдиновские чтения" призвал помнить и чтить историческая память о подвиге многонационального советского народа в Великой Отечественной войне.
"Фахретдиновские чтения" в Чите посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и обсуждению вопросов сохранения и укрепления традиционных духовно-нравственных ценностей - исторической памяти, преемственности поколений, патриотизма и единства народов РФ в деле защиты Родины. Великая Победа - результат героического подвига многонационального советского народа, представителей различных религий, плечом к плечу вставшие на защиту Родины. Историческая память об великом подвиге наших предков - это бесценное достояние, которое мы должны беречь и сохранять", - говорится в приветственном послании муфтия Равиля Гайнутдина, текст послания имеется в распоряжении РИА Новости.
Председатель ДУМ РФ молитвенно пожелал успешной и плодотворной работы участникам конференции. "Мира, благополучия и новых научных открытий вам", - отмечается в сообщении.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияРавиль ГайнутдинПразднование Дня Победы
 
 
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