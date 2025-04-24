https://ria.ru/20250424/vostok-2013297171.html

Бойцы группировки "Восток" получили мотоциклы от Народного фронта

Бойцы группировки "Восток" получили мотоциклы от Народного фронта - РИА Новости, 24.04.2025

Бойцы группировки "Восток" получили мотоциклы от Народного фронта

Бойцы группировки "Восток" получили 10 мотоциклов от общероссийского движения Народный фронт в рамках акции "Все для победы", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T23:36:00+03:00

2025-04-24T23:36:00+03:00

2025-04-24T23:50:00+03:00

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы рф

общероссийский народный фронт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991812760_0:43:3024:1744_1920x0_80_0_0_8cbf6ec5fd3cf0e4917a0ca464ee3e2f.jpg

ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Бойцы группировки "Восток" получили 10 мотоциклов от общероссийского движения Народный фронт в рамках акции "Все для победы", передает корреспондент РИА Новости. Как передает корреспондент РИА Новости, бойцам были переданы кроссовые мотоциклы китайского производства. Они были приобретены на средства, собранные фондом. Как рассказал РИА Новости участвовавший в церемонии передачи руководитель Народного фронта ДНР Сергей Самохин, мотоциклы особенно востребованы в подразделениях штурмовиков, разведчиков и операторов дронов. "Парни работают на красноармейском направлении. Мотоциклы сейчас - основное средство передвижения на территориях, где ведутся боевые действия", - сказал Самохин. В свою очередь, военные выразили благодарность Народному фронту от личного состава 156-го мотострелкового полка. "Данная техника применяется в основном на переднем крае, а также для эвакуации личного состава. Без этой техники передвижение личного состава может быть под угрозой, потому что противник постоянно применяет FPV-дроны, ударные дроны самолетного типа. Поэтому передвижение должно быть быстрое, молниеносное", - рассказал военнослужащий с позывным "Соян". Боец также подчеркнул, что мотоциклы в современных условиях также стали расходным материалом наряду с БПЛА.

https://ria.ru/20250422/minoborony-2012706520.html

https://ria.ru/20250419/spetsoperatsiya-2012220788.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, общероссийский народный фронт