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Бойцы группировки "Восток" получили мотоциклы от Народного фронта - РИА Новости, 24.04.2025
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23:36 24.04.2025 (обновлено: 23:50 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/vostok-2013297171.html
Бойцы группировки "Восток" получили мотоциклы от Народного фронта
Бойцы группировки "Восток" получили мотоциклы от Народного фронта - РИА Новости, 24.04.2025
Бойцы группировки "Восток" получили мотоциклы от Народного фронта
Бойцы группировки "Восток" получили 10 мотоциклов от общероссийского движения Народный фронт в рамках акции "Все для победы", передает корреспондент РИА... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T23:36:00+03:00
2025-04-24T23:50:00+03:00
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы рф
общероссийский народный фронт
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Бойцы группировки "Восток" получили 10 мотоциклов от общероссийского движения Народный фронт в рамках акции "Все для победы", передает корреспондент РИА Новости. Как передает корреспондент РИА Новости, бойцам были переданы кроссовые мотоциклы китайского производства. Они были приобретены на средства, собранные фондом. Как рассказал РИА Новости участвовавший в церемонии передачи руководитель Народного фронта ДНР Сергей Самохин, мотоциклы особенно востребованы в подразделениях штурмовиков, разведчиков и операторов дронов. "Парни работают на красноармейском направлении. Мотоциклы сейчас - основное средство передвижения на территориях, где ведутся боевые действия", - сказал Самохин. В свою очередь, военные выразили благодарность Народному фронту от личного состава 156-го мотострелкового полка. "Данная техника применяется в основном на переднем крае, а также для эвакуации личного состава. Без этой техники передвижение личного состава может быть под угрозой, потому что противник постоянно применяет FPV-дроны, ударные дроны самолетного типа. Поэтому передвижение должно быть быстрое, молниеносное", - рассказал военнослужащий с позывным "Соян". Боец также подчеркнул, что мотоциклы в современных условиях также стали расходным материалом наряду с БПЛА.
https://ria.ru/20250422/minoborony-2012706520.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф, общероссийский народный фронт
Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы РФ, Общероссийский народный фронт
Бойцы группировки "Восток" получили мотоциклы от Народного фронта

Народный фронт передал бойцам группировки "Восток" десять мотоциклов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАвтомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Автомобиль военнослужащих ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 апр - РИА Новости. Бойцы группировки "Восток" получили 10 мотоциклов от общероссийского движения Народный фронт в рамках акции "Все для победы", передает корреспондент РИА Новости.
Как передает корреспондент РИА Новости, бойцам были переданы кроссовые мотоциклы китайского производства. Они были приобретены на средства, собранные фондом.
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Как рассказал РИА Новости участвовавший в церемонии передачи руководитель Народного фронта ДНР Сергей Самохин, мотоциклы особенно востребованы в подразделениях штурмовиков, разведчиков и операторов дронов.
"Парни работают на красноармейском направлении. Мотоциклы сейчас - основное средство передвижения на территориях, где ведутся боевые действия", - сказал Самохин.
В свою очередь, военные выразили благодарность Народному фронту от личного состава 156-го мотострелкового полка.
"Данная техника применяется в основном на переднем крае, а также для эвакуации личного состава. Без этой техники передвижение личного состава может быть под угрозой, потому что противник постоянно применяет FPV-дроны, ударные дроны самолетного типа. Поэтому передвижение должно быть быстрое, молниеносное", - рассказал военнослужащий с позывным "Соян".
Боец также подчеркнул, что мотоциклы в современных условиях также стали расходным материалом наряду с БПЛА.
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Донецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФОбщероссийский народный фронт
 
 
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