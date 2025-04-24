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В Москве начали раздавать георгиевские ленточки - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:49 24.04.2025 (обновлено: 11:23 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/volontery-2013129429.html
В Москве начали раздавать георгиевские ленточки
В Москве начали раздавать георгиевские ленточки - РИА Новости, 24.04.2025
В Москве начали раздавать георгиевские ленточки
Волонтеры начали раздавать всем желающим георгиевские ленточки у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве, где зародилась эта... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T10:49:00+03:00
2025-04-24T11:23:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Волонтеры начали раздавать всем желающим георгиевские ленточки у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве, где зародилась эта традиция, передает корреспондент РИА Новости.Георгиевская лента — символ Победы, памяти, связи поколений и воинской славы для миллионов людей не только в России, но и за рубежом. Акция, придуманная журналистами агентства в марте 2005 года, превратилась в народную традицию.Традиционно она стартует у стен медиагруппы "Россия сегодня". Первые георгиевские ленты начинают раздавать на Зубовском бульваре, 4.В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Акция родилась в РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого нашли и впервые оцифровали весь архив Совинформбюро, собрали сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как их продолжение и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь".С 2022 года законодательно установили статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России, который можно использовать при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. В акции участвуют тысячи волонтеров Победы при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".
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россия, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, совинформбюро, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Общество, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Совинформбюро, Москва
В Москве начали раздавать георгиевские ленточки

Волонтеры начали раздавать георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВолонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Волонтеры начали раздавать всем желающим георгиевские ленточки у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве, где зародилась эта традиция, передает корреспондент РИА Новости.
Георгиевская лента — символ Победы, памяти, связи поколений и воинской славы для миллионов людей не только в России, но и за рубежом. Акция, придуманная журналистами агентства в марте 2005 года, превратилась в народную традицию.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВолонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
Традиционно она стартует у стен медиагруппы "Россия сегодня". Первые георгиевские ленты начинают раздавать на Зубовском бульваре, 4.
В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Акция родилась в РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого нашли и впервые оцифровали весь архив Совинформбюро, собрали сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как их продолжение и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь".
С 2022 года законодательно установили статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России, который можно использовать при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. В акции участвуют тысячи волонтеров Победы при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".
Акция Мы помним! на медиаэкране МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
РИА Новости стало фотохост-агентством празднования 80-летия Победы
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