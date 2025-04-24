https://ria.ru/20250424/volontery-2013129429.html

В Москве начали раздавать георгиевские ленточки

В Москве начали раздавать георгиевские ленточки - РИА Новости, 24.04.2025

В Москве начали раздавать георгиевские ленточки

Волонтеры начали раздавать всем желающим георгиевские ленточки у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве, где зародилась эта... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T10:49:00+03:00

2025-04-24T10:49:00+03:00

2025-04-24T11:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

общество

80-летие победы в великой отечественной войне

совинформбюро

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013133772_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_d944efe1da576a7b44281e3962bc247c.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Волонтеры начали раздавать всем желающим георгиевские ленточки у здания медиагруппы "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве, где зародилась эта традиция, передает корреспондент РИА Новости.Георгиевская лента — символ Победы, памяти, связи поколений и воинской славы для миллионов людей не только в России, но и за рубежом. Акция, придуманная журналистами агентства в марте 2005 года, превратилась в народную традицию.Традиционно она стартует у стен медиагруппы "Россия сегодня". Первые георгиевские ленты начинают раздавать на Зубовском бульваре, 4.В этом году акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 80-летию Великой Победы, а сама она отмечает 20-летний юбилей. Акция родилась в РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша Победа. День за днем", в рамках которого нашли и впервые оцифровали весь архив Совинформбюро, собрали сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как их продолжение и появился знаменитый слоган акции "Я помню. Я горжусь".С 2022 года законодательно установили статус георгиевской ленты как одного из символов воинской славы России, который можно использовать при проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, направленных на увековечение памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы и памятными датами. В акции участвуют тысячи волонтеров Победы при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20250424/novosti-2013094318.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, общество, 80-летие победы в великой отечественной войне, совинформбюро, москва