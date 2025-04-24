https://ria.ru/20250424/voin-2013298684.html
Курсантки центра "Воин" в Калмыкии спасли жизнь другу
Курсантки центра "Воин" в Калмыкии спасли жизнь другу - РИА Новости, 24.04.2025
Курсантки центра "Воин" в Калмыкии спасли жизнь другу
Три курсантки филиала центра "Воин" в Калмыкии смогли восстановить дыхание другу до приезда скорой помощи, за спасение жизни товарища их поблагодарил Герой... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T23:53:00+03:00
2025-04-24T23:53:00+03:00
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ТЮМЕНЬ, 24 апр – РИА Новости. Три курсантки филиала центра "Воин" в Калмыкии смогли восстановить дыхание другу до приезда скорой помощи, за спасение жизни товарища их поблагодарил Герой России, заместитель председателя правления центра "Воин" Андраник Гаспарян, сообщили в пресс-службе центра "Воин". Гиляджи Даваева, Наталья Павлова и Дарья Кутявина спасли друга от приступа, похожего на эпилепсию, благодаря знаниям и навыкам, полученным на занятиях по тактической медицине в центре "Воин". "Девушки проявили героизм и мужество, такие поступки вызывают чувство гордости. Радует, что у нас растет такая молодежь. Она не пройдет мимо, когда в беде человек, она отзовется на помощь тем, кому она будет нужна", - отметил Гаспарян. Курсантки рассказали, что их друг потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. Они определили признаки клинической смерти, вызвали скорую помощь и начали проводили сердечно-легочную реанимацию - до приезда медиков молодой человек уже пришел в сознание. Навык и реакцию своих подопечных "на отлично" оценил инструктор центра "Воин" Павел Отинов, который их учил оказанию медпомощи - "всё сделали как надо, это и привело к главному результату - человек жив". Центр "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина. Первые 12 филиалов центра были открыты в мае 2023 года, сейчас они работают в 21 регионе страны и уже объединяют около 400 инструкторов, в том числе участников спецоперации. Они проводят занятия с молодежью в возрасте от 14 лет по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности РФ, пилотирование БПЛА, основы тактической медицины, военно-спортивные игры. За два года обучено по разным направлениям более 55 тысяч курсантов. По словам Гаспаряна, в центре есть уже несколько историй из Белгорода, Чувашии, Тюмени, когда курсанты в сложную минуту проявили мужество и отвагу.
https://ria.ru/20221126/nagrada-1834498583.html
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общество, россия, наталья павлова
Общество, Россия, Наталья Павлова, Хорошие новости
Курсантки центра "Воин" в Калмыкии спасли жизнь другу
Курсантки "Воина" в Калмыкии восстановили дыхание другу до приезда скорой помощи
ТЮМЕНЬ, 24 апр – РИА Новости. Три курсантки филиала центра "Воин" в Калмыкии смогли восстановить дыхание другу до приезда скорой помощи, за спасение жизни товарища их поблагодарил Герой России, заместитель председателя правления центра "Воин" Андраник Гаспарян, сообщили в пресс-службе центра "Воин".
Гиляджи Даваева, Наталья Павлова
и Дарья Кутявина спасли друга от приступа, похожего на эпилепсию, благодаря знаниям и навыкам, полученным на занятиях по тактической медицине в центре "Воин".
"Девушки проявили героизм и мужество, такие поступки вызывают чувство гордости. Радует, что у нас растет такая молодежь. Она не пройдет мимо, когда в беде человек, она отзовется на помощь тем, кому она будет нужна", - отметил Гаспарян.
Курсантки рассказали, что их друг потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. Они определили признаки клинической смерти, вызвали скорую помощь и начали проводили сердечно-легочную реанимацию - до приезда медиков молодой человек уже пришел в сознание.
Навык и реакцию своих подопечных "на отлично" оценил инструктор центра "Воин" Павел Отинов, который их учил оказанию медпомощи - "всё сделали как надо, это и привело к главному результату - человек жив".
Центр "Воин" создан по поручению президента России Владимира Путина
. Первые 12 филиалов центра были открыты в мае 2023 года, сейчас они работают в 21 регионе страны и уже объединяют около 400 инструкторов, в том числе участников спецоперации. Они проводят занятия с молодежью в возрасте от 14 лет по таким дисциплинам, как огневая, инженерная и тактическая подготовка, организация связи, основы национальной безопасности РФ, пилотирование БПЛА, основы тактической медицины, военно-спортивные игры. За два года обучено по разным направлениям более 55 тысяч курсантов. По словам Гаспаряна, в центре есть уже несколько историй из Белгорода
, Чувашии, Тюмени
, когда курсанты в сложную минуту проявили мужество и отвагу.