https://ria.ru/20250424/voennye-2013206425.html

Российская администрация Харьковской области высказалась о маневрах ВСУ

Российская администрация Харьковской области высказалась о маневрах ВСУ - РИА Новости, 24.04.2025

Российская администрация Харьковской области высказалась о маневрах ВСУ

ВСУ в Харьковской области стягивают к границе с Белгородской областью военных и технику, которую прячут в гаражах и во дворах жилых домов, заявил журналистам... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T15:09:00+03:00

2025-04-24T15:09:00+03:00

2025-04-24T15:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

белгородская область

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ВСУ в Харьковской области стягивают к границе с Белгородской областью военных и технику, которую прячут в гаражах и во дворах жилых домов, заявил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева Евгений Лисняк. "На основании данных, полученных из оперативных источников, а также свидетельств местных жителей, зафиксирован значительный рост численности личного состава незаконных вооруженных формирований Украины в пределах населенного пункта Великий Бурлук (Харьковская область - ред.), расположенного вблизи границы Белгородской области. Параллельно с увеличением количества личного состава отмечается активное стягивание в населенный пункт различной военной техники, включая бронеавтомобили, квадроциклы и легкие багги", - сообщил Лисняк. По словам заместителя главы российской администрации Харьковской области, украинские военные, среди которых есть иностранные наемники, маскируют и прячут технику во дворах частных домов, гаражах и лесопосадках. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250424/nato-2013163553.html

харьковская область

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харьковская область, белгородская область, украина, вооруженные силы украины