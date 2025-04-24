https://ria.ru/20250424/veteran-2013140708.html

Посольство России в Туркмении вручило ветеранам юбилейные медали

Посольство России в Туркмении вручило ветеранам юбилейные медали - РИА Новости, 24.04.2025

Посольство России в Туркмении вручило ветеранам юбилейные медали

Российские дипломаты совместно с сотрудниками аппарата военного и военно-воздушного атташе вручили юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:29:00+03:00

2025-04-24T11:29:00+03:00

2025-04-24T11:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ашхабад

россия

туркмения

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/09/1731569954_0:260:2718:1789_1920x0_80_0_0_4e764ba3d624e0778a60e1d433c2fb63.jpg

АШХАБАД, 24 апр – РИА Новости. Российские дипломаты совместно с сотрудниками аппарата военного и военно-воздушного атташе вручили юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" десяти ветеранам, проживающим в Ашхабаде, сообщает пресс-служба посольства РФ в Туркмении. "Дипломаты посольства совместно с сотрудниками аппарата военного и военно-воздушного атташе вручили ещё несколько юбилейных медалей "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" проживающим в Ашхабаде ветеранам… От всей души поздравляем дорогих ветеранов и всех жителей Туркменистана с наступающим Днем Победы!" – говорится в сообщении. По данным посольства, наград удостоены Тагира Алиева, Курбандурды Аннадурдыев, Шамония Каракозова, Нина Самуткина, Надежда Тихонова, Хажар Бабаев, Раиса Мухарамова, Сагида Крутикова, Евгения Мазанова и Мария Тур. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч жителей Советской Туркмении, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 человека удостоены звания Героя Советского Союза, а 15 стали полными кавалерами ордена Славы.

https://ria.ru/20250423/putin-2012982998.html

https://ria.ru/20250126/diplomaty-1995522632.html

ашхабад

россия

туркмения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ашхабад, россия, туркмения