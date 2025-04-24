https://ria.ru/20250424/veteran-2013140708.html
Посольство России в Туркмении вручило ветеранам юбилейные медали
Посольство России в Туркмении вручило ветеранам юбилейные медали - РИА Новости, 24.04.2025
Посольство России в Туркмении вручило ветеранам юбилейные медали
Российские дипломаты совместно с сотрудниками аппарата военного и военно-воздушного атташе вручили юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:29:00+03:00
2025-04-24T11:29:00+03:00
2025-04-24T11:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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АШХАБАД, 24 апр – РИА Новости. Российские дипломаты совместно с сотрудниками аппарата военного и военно-воздушного атташе вручили юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" десяти ветеранам, проживающим в Ашхабаде, сообщает пресс-служба посольства РФ в Туркмении. "Дипломаты посольства совместно с сотрудниками аппарата военного и военно-воздушного атташе вручили ещё несколько юбилейных медалей "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" проживающим в Ашхабаде ветеранам… От всей души поздравляем дорогих ветеранов и всех жителей Туркменистана с наступающим Днем Победы!" – говорится в сообщении. По данным посольства, наград удостоены Тагира Алиева, Курбандурды Аннадурдыев, Шамония Каракозова, Нина Самуткина, Надежда Тихонова, Хажар Бабаев, Раиса Мухарамова, Сагида Крутикова, Евгения Мазанова и Мария Тур. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч жителей Советской Туркмении, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 человека удостоены звания Героя Советского Союза, а 15 стали полными кавалерами ордена Славы.
https://ria.ru/20250423/putin-2012982998.html
https://ria.ru/20250126/diplomaty-1995522632.html
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ашхабад, россия, туркмения
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ашхабад, Россия, Туркмения
Посольство России в Туркмении вручило ветеранам юбилейные медали
Посольство России в Туркмении вручило медали ветеранам, проживающим в Ашхабаде
АШХАБАД, 24 апр – РИА Новости. Российские дипломаты совместно с сотрудниками аппарата военного и военно-воздушного атташе вручили юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" десяти ветеранам, проживающим в Ашхабаде, сообщает пресс-служба посольства РФ в Туркмении.
"Дипломаты посольства совместно с сотрудниками аппарата военного и военно-воздушного атташе вручили ещё несколько юбилейных медалей "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" проживающим в Ашхабаде
ветеранам… От всей души поздравляем дорогих ветеранов и всех жителей Туркменистана с наступающим Днем Победы!" – говорится в сообщении.
По данным посольства, наград удостоены Тагира Алиева, Курбандурды Аннадурдыев, Шамония Каракозова, Нина Самуткина, Надежда Тихонова, Хажар Бабаев, Раиса Мухарамова, Сагида Крутикова, Евгения Мазанова и Мария Тур.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч жителей Советской Туркмении, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 человека удостоены звания Героя Советского Союза, а 15 стали полными кавалерами ордена Славы.