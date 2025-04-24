https://ria.ru/20250424/verojatnost-2013193673.html

СМИ: Всемирный экономический форум может переехать из Давоса в США

СМИ: Всемирный экономический форум может переехать из Давоса в США - РИА Новости, 24.04.2025

СМИ: Всемирный экономический форум может переехать из Давоса в США

Вероятность переноса места проведения Всемирного экономического форума (ВЭФ) из швейцарского Давоса в Сингапур или США растет после ухода с поста председателя... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:17:00+03:00

2025-04-24T14:17:00+03:00

2025-04-24T14:32:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Вероятность переноса места проведения Всемирного экономического форума (ВЭФ) из швейцарского Давоса в Сингапур или США растет после ухода с поста председателя организации ее основателя Клауса Шваба и начала расследования в его отношении, сообщает газета Aargauer Zeitung. В понедельник в ВЭФ сообщили, что 88-летний Шваб покинул свой пост. Позднее издание Wall Street Journal написало, что совет попечителей форума начал расследование в отношении экс-председателя из-за возможных финансовых махинаций и этических проступков, в том числе со стороны его супруги. "Шваб боролся в совете фонда за (сохранение. — Прим. ред.) традиции проведения ежегодных встреч в Давосе. Только в 2002 году после теракта 11 сентября она (одна из ежегодных встреч. — Прим. ред.) была перенесена в Нью-Йорк в знак солидарности. Теперь в совете фонда возникло течение, которое предлагает другие варианты, такие как Сингапур. Любопытно: президент Сингапура входит в попечительский совет ВЭФ. Но и города США возможны вместо Давоса", — говорится в статье. Начавшийся после ухода основателя ВЭФ скандал, скорее всего, не даст одержать победу в борьбе за место его преемника тому кандидату, которого поддерживает Шваб, считает газета. Возможный перенос форума стал бы "шоком" для местных жителей из-за экономических преимуществ его проведения, хотя они и постоянно жалуются на связанные с ним неудобства, говорится в материале. Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что анонимное письмо с обвинениями поступило совету попечителей на прошлой неделе. В нем утверждается, что Клаус Шваб обращался к сотрудникам форума с просьбами снять наличные деньги из банкоматов для него и использовал средства форума в личных целях — например, оплачивал ими массаж в номерах гостиниц. Кроме того, из письма следует, что его супруга Хильда организовывала "символические" мероприятия в рамках ВЭФ, чтобы оправдать использование средств на дорогостоящий отпуск. Всемирный экономический форум в Давосе (ВЭФ, World Economic Forum) — международная организация государственно-частного сотрудничества, основанная Клаусом Швабом в 1971 году. Ее членами являются около одной тысячи крупных компаний и организаций из разных стран мира.

https://ria.ru/20250325/vef-2007082132.html

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в мире, технологии, давос, сингапур (город), сша, давос