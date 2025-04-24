Эксперты назвали наиболее вероятных кандидатов на место папы римского
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВ дни выборов нового папы черный дым из трубы на крыше Сикстинской капеллы в Ватикане означает, что голосование кардиналов завершилось безрезультатно.
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ВАТИКАН/МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Наиболее вероятными кандидатами на место главы Римской католической церкви после смерти папы Франциска являются госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин и посланник папы по Украине кардинал Маттео Дзуппи, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. Вместе с тем, среди претендентов есть и менее известные фигуры, а том числе из Азии и Африки.
Ватикан сообщил, что торжественная церемония похорон папы Римского Франциска и его погребение пройдут в субботу. С момента погребения Ватикан начинает девятидневный траур. По его завершении на выборы нового понтифика соберется Конклав кардиналов. По оценкам итальянских СМИ, он начнется не ранее 5 мая.
© AP Photo / Gregorio BorgiaГроб с телом папы римского Франциска несут в собор Святого Петра в Ватикане
© AP Photo / Gregorio Borgia
Гроб с телом папы римского Франциска несут в собор Святого Петра в Ватикане
Критерии для преемника
Как заявил РИА Новости испанский ватиканист, автор книги "Преемник" о Бенедикте XVI и Франциске Хавьер Мартинез-Брокаль, папа римский Франциск в завещании указал критерии для своего преемника, упомянув "мир на земле и братство народов", сильным кандидатом на этот пост выглядит госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, но и у него есть недостатки.
"В завещании Франциска очень интересно последнее предложение, где он говорит, что перенёс страдания в конце жизни ради мира во всем мире и братства между народами. Так он указал, каковы критерии избрания нового папы: это значит, что новый папа должен объединять людей", - сказал испанский журналист.
© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа Римский Франциск
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа Римский Франциск
После кончины Франциска итальянские и зарубежные СМИ по традиции обратились к "папскому тотализатору", перечисляя наиболее вероятных претендентов на Апостольский престол – так называемых папабилей. В большинстве рейтингов фигурирует имя Пьетро Паролина. Однако в 2013 году ни один из подобных рейтингов так и не смог предугадать избрание Хорхе Марии Бергольо, принявшего имя Франциск. Неожиданностью стало и избрание Иоанна-Павла II в 1978 году, в миру Кароля Войтылы.
По словам Мартинеза-Брокаля, условием для будущего папы должны стать знание итальянского языка и возраст не ниже 70 лет. Последний фактор он объяснил тем, что "плохой папа тогда будет править слишком долго" и по такой логике из папабилей выпадает латинский патриарх Иерусалим Пьербаттиста Пиццабалла, которому 60 лет.
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"Моим кандидатом стал бы салезианец Анхель Фернандес Артиме, но он слишком молод", - сказал испанский специалист.
Знание итальянского, в свою очередь, по его словам, отметает некоторых кандидатов, обсуждавшихся в СМИ, например, архиепископа Марселя Жана-Марка Авелина.
"Паролин подошел бы, но у него есть недостаток: он никогда не управлял епархией. Он большой политик, но папа должен быть и религиозным лидером. Ему 70 лет, и он говорит по-итальянски. Мне бы очень хотелось, чтобы это был кардинал Паролин, потому что я очень уважаю этого человека. Но я думаю, что кардиналы ищут что-то другое. И я полагаю, что географический критерий не так важен, даже после избрания трех последних пап не из Италии", - заявил эксперт.
Фавориты
Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин назвал фаворитами Паролина и посланника папы Франциска по Украине кардинала Маттео Дзуппи.
"Есть два основных кандидата, которых могут поддержать либералы: это нынешний госсекретарь Ватикана кардинал Паролин и кардинал Дзуппи – он знаком россиянам, он приезжал в Россию и на Украину по поводу украинского вопроса, пытался играть посредническую роль", - сказал Макаркин РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель католической конференции епископов Италии, посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи в Москве
Председатель католической конференции епископов Италии, посланник Папы Римского кардинал Маттео Дзуппи в Москве
По его словам, обоим кандидатам в этом году 70 лет, для потенциального папы это средний возраст. "И оба они считаются относительно умеренными либералами. У них хорошие связи среди кардиналов в разных странах", - отметил эксперт.
Представители Азии и Африки
Директор Института религии и политики (ИРП) Антон Игнатенко, в свою очередь, отметил, что в католической церкви есть запрос на консерватизм, это может повлиять на выбор кандидатуры.
"Указать точно будущего папу невозможно. При этом есть три тенденции, которые подводят нас к определённым кардиналам. Во-первых, "принцип маятника": недавние эксперименты с ЛГБТ* набили оскомину, в том числе в католической церкви, и есть запрос на консерватизм. Во-вторых, сейчас период жёсткой борьбы держав — и Ватикан может избегать их доминирования над собой. В-третьих, растет сила церкви в регионах вне европейской культуры, и уже Франциск был из Латинской Америки", - сказал Игнатенко РИА Новости.
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По его мнению, в связи с этим папой может стать консерватор или моралист не из США или Европы, а из Африки или Азии.
"Например, Фридолин Амбонго Безунгу, архиепископ Киншасы в Конго. Ему 65 лет, он единственный кардинал из Африки в Совете кардиналов — консультативном комитете при папе. Как глава Симпозиума епископских конференций Африки и Мадагаскара, в 2024 году он подписал письмо, в котором выразил несогласие с декларацией Ватикана, разрешающей священникам совершать нелитургические благословения однополых союзов. В интервью 2023 года Амбонго заявил: "Африка — будущее Церкви, это очевидно", - рассказал Игнатенко.
© AP Photo / Andrew MedichiniКардинал Фридолин Амбонго Безунгу
© AP Photo / Andrew Medichini
Кардинал Фридолин Амбонго Безунгу
Макаркин считает, что Амбонго Безунгу могут поддержать африканцы, а также консервативные и нейтральные епископы из других частей света.
"Он позиционируется как человек, который отрицает часть повестки Франциска, в том числе насчет любого благословения однополых отношений. С другой стороны, например, он поддерживает экологическую повестку Франциска", - сказал эксперт.
Однако, по словам Макаркина, кардинал Безунгу серьезно вовлечен в политический конфликт внутри своей страны, а этого не очень любят в католической церкви.
Фаворитом от Азии в борьбе за папский престол, по мнению Игнатенко, является 67-летний Луис Антонио Гоким Тагле, почетный митрополит Манилы (Филиппины).
© AP Photo / Wally SantanaПапа римский Франциск и архиепископ Манилы, кардинал Луис Антонио Тагле
© AP Photo / Wally Santana
Папа римский Франциск и архиепископ Манилы, кардинал Луис Антонио Тагле
"Он уже рассматривался в качестве кандидата на пост папы на конклаве 2013 года, на котором был избран Франциск. Тагле - умеренный политик, который критиковал Церковь за сексуальное насилие над несовершеннолетними. А также защитник бедных, мигрантов и маргинализированных слоев населения", - сказал эксперт.
Макаркин считает, что Тагле может стать компромиссным кандидатом, если конклав зайдет в тупик. Компромиссным же кандидатом из Европы, по его мнению, мог бы стать кардинал из Венгрии Петер Эрдё, который связан с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Неожиданные кандидаты
Хавьер-Брокаль подчеркнул, что со всей непредсказуемостью Конклава участники после двух-трех туров голосования могут обратиться к неожиданным кандидатам.
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"У меня на примете есть апостольский нунций в США Кристоф Пьер, но ему 79 лет, и британец Тимоти Рэдклифф, который провел духовные упражнения на прошлогоднем Синоде епископов", - сказал собеседник агентства. По его словам, будущий папа должен прежде всего примирить либералов и консерваторов и принять во внимание "реальность христиан со всего мира".
"Впрочем, тотализатор - вещь бесполезная, потому что у коллегии кардиналов другая логика. Это не наша геополитическая логика, они смотрят не только на возможности, но и на послание, сигнал. Они ищут икону, а не профиль, пока мы зацикливаемся на кардиналах. Они не ищут менеджера на 10-15 лет, а такого человека, как Франциск. Для этого у Паролина есть навыки, но мы должны понять, в том смысле, отождествляется ли он с образом, который они ищут. По моему мнению, будут сюрпризы, потому что кардиналы ищут того, кто может примирить Церковь, и того, кто имеет возможность примирить ее", - заключил Хавьер-Брокаль.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.