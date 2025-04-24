https://ria.ru/20250424/vatikan-2013193899.html

Эксперты назвали наиболее вероятных кандидатов на место папы римского

Эксперты назвали наиболее вероятных кандидатов на место папы римского - РИА Новости, 24.04.2025

Эксперты назвали наиболее вероятных кандидатов на место папы римского

Наиболее вероятными кандидатами на место главы Римской католической церкви после смерти папы Франциска являются госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:17:00+03:00

2025-04-24T14:17:00+03:00

2025-04-24T14:17:00+03:00

религия

африка

сша

европа

пьетро паролин

франциск (хорхе марио бергольо)

алексей макаркин

умер папа римский франциск

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ВАТИКАН/МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Наиболее вероятными кандидатами на место главы Римской католической церкви после смерти папы Франциска являются госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин и посланник папы по Украине кардинал Маттео Дзуппи, считают эксперты, опрошенные РИА Новости. Вместе с тем, среди претендентов есть и менее известные фигуры, а том числе из Азии и Африки. Ватикан сообщил, что торжественная церемония похорон папы Римского Франциска и его погребение пройдут в субботу. С момента погребения Ватикан начинает девятидневный траур. По его завершении на выборы нового понтифика соберется Конклав кардиналов. По оценкам итальянских СМИ, он начнется не ранее 5 мая. Критерии для преемникаКак заявил РИА Новости испанский ватиканист, автор книги "Преемник" о Бенедикте XVI и Франциске Хавьер Мартинез-Брокаль, папа римский Франциск в завещании указал критерии для своего преемника, упомянув "мир на земле и братство народов", сильным кандидатом на этот пост выглядит госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин, но и у него есть недостатки. "В завещании Франциска очень интересно последнее предложение, где он говорит, что перенёс страдания в конце жизни ради мира во всем мире и братства между народами. Так он указал, каковы критерии избрания нового папы: это значит, что новый папа должен объединять людей", - сказал испанский журналист. После кончины Франциска итальянские и зарубежные СМИ по традиции обратились к "папскому тотализатору", перечисляя наиболее вероятных претендентов на Апостольский престол – так называемых папабилей. В большинстве рейтингов фигурирует имя Пьетро Паролина. Однако в 2013 году ни один из подобных рейтингов так и не смог предугадать избрание Хорхе Марии Бергольо, принявшего имя Франциск. Неожиданностью стало и избрание Иоанна-Павла II в 1978 году, в миру Кароля Войтылы. По словам Мартинеза-Брокаля, условием для будущего папы должны стать знание итальянского языка и возраст не ниже 70 лет. Последний фактор он объяснил тем, что "плохой папа тогда будет править слишком долго" и по такой логике из папабилей выпадает латинский патриарх Иерусалим Пьербаттиста Пиццабалла, которому 60 лет. "Моим кандидатом стал бы салезианец Анхель Фернандес Артиме, но он слишком молод", - сказал испанский специалист. Знание итальянского, в свою очередь, по его словам, отметает некоторых кандидатов, обсуждавшихся в СМИ, например, архиепископа Марселя Жана-Марка Авелина. "Паролин подошел бы, но у него есть недостаток: он никогда не управлял епархией. Он большой политик, но папа должен быть и религиозным лидером. Ему 70 лет, и он говорит по-итальянски. Мне бы очень хотелось, чтобы это был кардинал Паролин, потому что я очень уважаю этого человека. Но я думаю, что кардиналы ищут что-то другое. И я полагаю, что географический критерий не так важен, даже после избрания трех последних пап не из Италии", - заявил эксперт. ФаворитыВице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин назвал фаворитами Паролина и посланника папы Франциска по Украине кардинала Маттео Дзуппи. "Есть два основных кандидата, которых могут поддержать либералы: это нынешний госсекретарь Ватикана кардинал Паролин и кардинал Дзуппи – он знаком россиянам, он приезжал в Россию и на Украину по поводу украинского вопроса, пытался играть посредническую роль", - сказал Макаркин РИА Новости. По его словам, обоим кандидатам в этом году 70 лет, для потенциального папы это средний возраст. "И оба они считаются относительно умеренными либералами. У них хорошие связи среди кардиналов в разных странах", - отметил эксперт. Представители Азии и АфрикиДиректор Института религии и политики (ИРП) Антон Игнатенко, в свою очередь, отметил, что в католической церкви есть запрос на консерватизм, это может повлиять на выбор кандидатуры. "Указать точно будущего папу невозможно. При этом есть три тенденции, которые подводят нас к определённым кардиналам. Во-первых, "принцип маятника": недавние эксперименты с ЛГБТ* набили оскомину, в том числе в католической церкви, и есть запрос на консерватизм. Во-вторых, сейчас период жёсткой борьбы держав — и Ватикан может избегать их доминирования над собой. В-третьих, растет сила церкви в регионах вне европейской культуры, и уже Франциск был из Латинской Америки", - сказал Игнатенко РИА Новости. По его мнению, в связи с этим папой может стать консерватор или моралист не из США или Европы, а из Африки или Азии. "Например, Фридолин Амбонго Безунгу, архиепископ Киншасы в Конго. Ему 65 лет, он единственный кардинал из Африки в Совете кардиналов — консультативном комитете при папе. Как глава Симпозиума епископских конференций Африки и Мадагаскара, в 2024 году он подписал письмо, в котором выразил несогласие с декларацией Ватикана, разрешающей священникам совершать нелитургические благословения однополых союзов. В интервью 2023 года Амбонго заявил: "Африка — будущее Церкви, это очевидно", - рассказал Игнатенко. Макаркин считает, что Амбонго Безунгу могут поддержать африканцы, а также консервативные и нейтральные епископы из других частей света. "Он позиционируется как человек, который отрицает часть повестки Франциска, в том числе насчет любого благословения однополых отношений. С другой стороны, например, он поддерживает экологическую повестку Франциска", - сказал эксперт. Однако, по словам Макаркина, кардинал Безунгу серьезно вовлечен в политический конфликт внутри своей страны, а этого не очень любят в католической церкви. Фаворитом от Азии в борьбе за папский престол, по мнению Игнатенко, является 67-летний Луис Антонио Гоким Тагле, почетный митрополит Манилы (Филиппины). "Он уже рассматривался в качестве кандидата на пост папы на конклаве 2013 года, на котором был избран Франциск. Тагле - умеренный политик, который критиковал Церковь за сексуальное насилие над несовершеннолетними. А также защитник бедных, мигрантов и маргинализированных слоев населения", - сказал эксперт. Макаркин считает, что Тагле может стать компромиссным кандидатом, если конклав зайдет в тупик. Компромиссным же кандидатом из Европы, по его мнению, мог бы стать кардинал из Венгрии Петер Эрдё, который связан с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Неожиданные кандидатыХавьер-Брокаль подчеркнул, что со всей непредсказуемостью Конклава участники после двух-трех туров голосования могут обратиться к неожиданным кандидатам. "У меня на примете есть апостольский нунций в США Кристоф Пьер, но ему 79 лет, и британец Тимоти Рэдклифф, который провел духовные упражнения на прошлогоднем Синоде епископов", - сказал собеседник агентства. По его словам, будущий папа должен прежде всего примирить либералов и консерваторов и принять во внимание "реальность христиан со всего мира". "Впрочем, тотализатор - вещь бесполезная, потому что у коллегии кардиналов другая логика. Это не наша геополитическая логика, они смотрят не только на возможности, но и на послание, сигнал. Они ищут икону, а не профиль, пока мы зацикливаемся на кардиналах. Они не ищут менеджера на 10-15 лет, а такого человека, как Франциск. Для этого у Паролина есть навыки, но мы должны понять, в том смысле, отождествляется ли он с образом, который они ищут. По моему мнению, будут сюрпризы, потому что кардиналы ищут того, кто может примирить Церковь, и того, кто имеет возможность примирить ее", - заключил Хавьер-Брокаль.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250423/mir-2012813145.html

https://ria.ru/20250422/papa-2012682682.html

https://ria.ru/20250423/smi-2013033299.html

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африка, сша, европа, пьетро паролин, франциск (хорхе марио бергольо), алексей макаркин, умер папа римский франциск