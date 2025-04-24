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Форум в Крыму принял резолюцию с призывом по оценке ущерба от Киева - РИА Новости, 24.04.2025
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16:48 24.04.2025 (обновлено: 16:57 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/uscherb-2013239548.html
Форум в Крыму принял резолюцию с призывом по оценке ущерба от Киева
Форум в Крыму принял резолюцию с призывом по оценке ущерба от Киева - РИА Новости, 24.04.2025
Форум в Крыму принял резолюцию с призывом по оценке ущерба от Киева
Участники международного форума "Za наше Будущее" приняли резолюцию, в которой призвали председателя Госдумы Вячеслава Володина создать рабочую группу по оценке РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T16:48:00+03:00
2025-04-24T16:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вячеслав володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Участники международного форума "Za наше Будущее" приняли резолюцию, в которой призвали председателя Госдумы Вячеслава Володина создать рабочую группу по оценке ущерба, нанесенного Украиной экосистемам новых регионов РФ. Международный форум "Za наше Будущее" проходит в Симферополе в четверг. В нем принимают участие иностранные эксперты, в том числе из США, Китая, Турции, Нидерландов, Финляндии, Сербии, Австрии, Ирана и стран Прибалтики. "Участники третьего международного форума "Zа наше будущее" обращаются к председателю Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации В. В. Володину с предложением рассмотреть вопрос о создании рабочей группы в Государственной думе, задачей которой станет анализ и подготовка оценки ущерба, причиненного экосистемам новых регионов Российской Федерации в результате действий украинских властей", - говорится в резолюции, текст которой есть в распоряжении РИА Новости. Рабочую группу предлагается создать по аналогии с ранее созданной рабочей группой по оценке ущерба в Крыму. Участники форума также призвали международное сообщество обратить пристальное внимание на проблему экологического терроризма, осуществляемого официальными властями Украины. Текст резолюции планируется направить и в Ассамблею ООН по окружающей среде. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20250209/krym-1998251372.html
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оон, вячеслав володин, россия, украина, донецкая народная республика, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, ООН, Вячеслав Володин, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин
Форум в Крыму принял резолюцию с призывом по оценке ущерба от Киева

Участники форума в Крыму призвали оценить ущерб от Украины в новых регионах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Участники международного форума "Za наше Будущее" приняли резолюцию, в которой призвали председателя Госдумы Вячеслава Володина создать рабочую группу по оценке ущерба, нанесенного Украиной экосистемам новых регионов РФ.
Международный форум "Za наше Будущее" проходит в Симферополе в четверг. В нем принимают участие иностранные эксперты, в том числе из США, Китая, Турции, Нидерландов, Финляндии, Сербии, Австрии, Ирана и стран Прибалтики.
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"Участники третьего международного форума "Zа наше будущее" обращаются к председателю Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации В. В. Володину с предложением рассмотреть вопрос о создании рабочей группы в Государственной думе, задачей которой станет анализ и подготовка оценки ущерба, причиненного экосистемам новых регионов Российской Федерации в результате действий украинских властей", - говорится в резолюции, текст которой есть в распоряжении РИА Новости.
Рабочую группу предлагается создать по аналогии с ранее созданной рабочей группой по оценке ущерба в Крыму.
Участники форума также призвали международное сообщество обратить пристальное внимание на проблему экологического терроризма, осуществляемого официальными властями Украины.
Текст резолюции планируется направить и в Ассамблею ООН по окружающей среде.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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