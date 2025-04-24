https://ria.ru/20250424/ukraina-2013288570.html

На Украине арестовали экс-главу фискальной службы

На Украине арестовали экс-главу фискальной службы - РИА Новости, 24.04.2025

На Украине арестовали экс-главу фискальной службы

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под сражу экс-главу фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в получении неправомерной выгоды,... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T21:21:00+03:00

2025-04-24T21:21:00+03:00

2025-04-24T21:21:00+03:00

в мире

украина

роман насиров

олег бахматюк

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150873/12/1508731255_0:83:3730:2181_1920x0_80_0_0_9299386d9ae97f5433438bbec990a81f.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под сражу экс-главу фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, сообщает специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). САП ранее сообщала, что подозреваемые в коррупции пытаются избежать ответственности, мобилизовавшись в ВСУ. В качестве примера ведомство привело Насирова, которому вменяют получение неправомерной выгоды в размере 722 миллионов гривен (17,4 миллиона долларов) за возмещение НДС компаниям владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. "Коллегия судей ВАКС 24 апреля 2025 года частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и изменила меру пресечения бывшему председателю государственной фискальной службы Украины, обвиняемому в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. Суд изменил обвиняемому меру пресечения в виде залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 40 миллиона гривен (около 960 тысяч долларов - ред.) залога. Суд постановил взять его под стражу в зале суда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП. Ранее военная служба правопорядка сообщала, что Насиров мобилизовался добровольно 7 апреля в войсковую часть, которая подчинена главному командному центру ВСУ. Ее подразделения вместе с другими частями принимают участие в боевых действиях. Позднее в ВСУ отменили приказ о его мобилизации, было начато служебное расследование. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://ria.ru/20250422/sud-2012818588.html

https://ria.ru/20250422/kiev-2012752675.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, роман насиров, олег бахматюк, вооруженные силы украины