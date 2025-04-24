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На Украине арестовали экс-главу фискальной службы - РИА Новости, 24.04.2025
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21:21 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/ukraina-2013288570.html
На Украине арестовали экс-главу фискальной службы
На Украине арестовали экс-главу фискальной службы - РИА Новости, 24.04.2025
На Украине арестовали экс-главу фискальной службы
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под сражу экс-главу фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в получении неправомерной выгоды,... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T21:21:00+03:00
2025-04-24T21:21:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под сражу экс-главу фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, сообщает специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). САП ранее сообщала, что подозреваемые в коррупции пытаются избежать ответственности, мобилизовавшись в ВСУ. В качестве примера ведомство привело Насирова, которому вменяют получение неправомерной выгоды в размере 722 миллионов гривен (17,4 миллиона долларов) за возмещение НДС компаниям владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка. "Коллегия судей ВАКС 24 апреля 2025 года частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и изменила меру пресечения бывшему председателю государственной фискальной службы Украины, обвиняемому в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. Суд изменил обвиняемому меру пресечения в виде залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 40 миллиона гривен (около 960 тысяч долларов - ред.) залога. Суд постановил взять его под стражу в зале суда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП. Ранее военная служба правопорядка сообщала, что Насиров мобилизовался добровольно 7 апреля в войсковую часть, которая подчинена главному командному центру ВСУ. Ее подразделения вместе с другими частями принимают участие в боевых действиях. Позднее в ВСУ отменили приказ о его мобилизации, было начато служебное расследование. Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20250422/sud-2012818588.html
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в мире, украина, роман насиров, олег бахматюк, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Роман Насиров, Олег Бахматюк, Вооруженные силы Украины
На Украине арестовали экс-главу фискальной службы

Экс-главу фискальной службы Украины Насирова отправили под стражу

© AP Photo / Sergei ChuzavkovРоман Насиров
Роман Насиров - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Роман Насиров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под сражу экс-главу фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, сообщает специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
САП ранее сообщала, что подозреваемые в коррупции пытаются избежать ответственности, мобилизовавшись в ВСУ. В качестве примера ведомство привело Насирова, которому вменяют получение неправомерной выгоды в размере 722 миллионов гривен (17,4 миллиона долларов) за возмещение НДС компаниям владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.
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"Коллегия судей ВАКС 24 апреля 2025 года частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и изменила меру пресечения бывшему председателю государственной фискальной службы Украины, обвиняемому в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. Суд изменил обвиняемому меру пресечения в виде залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 40 миллиона гривен (около 960 тысяч долларов - ред.) залога. Суд постановил взять его под стражу в зале суда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП.
Ранее военная служба правопорядка сообщала, что Насиров мобилизовался добровольно 7 апреля в войсковую часть, которая подчинена главному командному центру ВСУ. Ее подразделения вместе с другими частями принимают участие в боевых действиях. Позднее в ВСУ отменили приказ о его мобилизации, было начато служебное расследование.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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