На Украине арестовали экс-главу фискальной службы
Экс-главу фискальной службы Украины Насирова отправили под стражу
© AP Photo / Sergei ChuzavkovРоман Насиров
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Роман Насиров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отправил под сражу экс-главу фискальной службы Романа Насирова, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, сообщает специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).
САП ранее сообщала, что подозреваемые в коррупции пытаются избежать ответственности, мобилизовавшись в ВСУ. В качестве примера ведомство привело Насирова, которому вменяют получение неправомерной выгоды в размере 722 миллионов гривен (17,4 миллиона долларов) за возмещение НДС компаниям владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка.
"Коллегия судей ВАКС 24 апреля 2025 года частично удовлетворила ходатайство прокурора САП и изменила меру пресечения бывшему председателю государственной фискальной службы Украины, обвиняемому в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. Суд изменил обвиняемому меру пресечения в виде залога на содержание под стражей с альтернативой внесения 40 миллиона гривен (около 960 тысяч долларов - ред.) залога. Суд постановил взять его под стражу в зале суда", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале САП.
Ранее военная служба правопорядка сообщала, что Насиров мобилизовался добровольно 7 апреля в войсковую часть, которая подчинена главному командному центру ВСУ. Ее подразделения вместе с другими частями принимают участие в боевых действиях. Позднее в ВСУ отменили приказ о его мобилизации, было начато служебное расследование.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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