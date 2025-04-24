Украина готовится к худшему сценарию, пишет Bild
Bild: Украина готовится к прекращению поддержки США как к худшему сценарию
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Украина готовится к худшему сценарию, а именно прекращению поддержки со стороны США, сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве.
"Мы готовимся к худшему сценарию, а именно к прекращению поддержки со стороны США", - сказал источник.
Источник также выразил разочарование мирным планом, представленным президентом США Дональдом Трампом. "Мы надеялись, что это была переговорная тактика Трампа, но Трамп не оказывает давление на (президента РФ Владимира - ред.) Путина, не вводит никаких санкций", - приводятся слова источника.
Кроме того, неназванный украинский дипломат заявил Bild, что озвученные Трампом условия неприемлемы для Киева.
"То, что написано на бумаге, и то, о чем нам сигнализируют на переговорах - неприемлемо… Мы просто так не сдадимся. Даже если бы правительство было за, а это не так, население выступило бы против", - сказал дипломат.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники утверждало, что США заявили Киеву об ожидании от него уступок, включая отказ от вступления в НАТО, для урегулирования украинского кризиса. Вашингтон также может признать Крым российским, а также предлагает передать США контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС).
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