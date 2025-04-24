https://ria.ru/20250424/ukraina-2013196175.html

Европе не удастся сохранить единство по Украине без США, считает эксперт

Европе не удастся сохранить единство по Украине без США, считает эксперт - РИА Новости, 24.04.2025

Европе не удастся сохранить единство по Украине без США, считает эксперт

Европейские страны не смогут сохранить единую позицию по Украине, если США выйдут из переговоров по урегулированию украинского кризиса, заявил научный директор... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:23:00+03:00

2025-04-24T14:23:00+03:00

2025-04-24T14:23:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Европейские страны не смогут сохранить единую позицию по Украине, если США выйдут из переговоров по урегулированию украинского кризиса, заявил научный директор аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" Джереми Шапиро. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что если Россия и Украина не согласятся с инициативами по прекращению конфликта, прелагаемыми Вашингтоном, который уже выдвинул четкое предложение, то США выйдут из переговорного процесса. "Если американцы отойдут в сторону, европейцам просто не удастся сохранить единство по Украине. Источником единства по Украине являются американцы", - сказал Шапиро, его слова приводит газета Financial Times. Ранее Financial Times приводила мнение высокопоставленного западного чиновника, что предложение Вашингтона и вероятность, что США выйдут из переговоров, обвинят Киев и нормализуют отношения с РФ, может привести к разногласиям среди лидеров НАТО. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250422/ukraina-2012646048.html

https://ria.ru/20250420/frantsija-2012391616.html

https://ria.ru/20250421/es-2012532315.html

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