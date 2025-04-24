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Кремль отказался комментировать утечки с деталями некоего "мирного плана" - РИА Новости, 24.04.2025
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12:51 24.04.2025 (обновлено: 12:53 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/ukraina-2013165179.html
Кремль отказался комментировать утечки с деталями некоего "мирного плана"
Кремль отказался комментировать утечки с деталями некоего "мирного плана" - РИА Новости, 24.04.2025
Кремль отказался комментировать утечки с деталями некоего "мирного плана"
Кремль не будет комментировать утечки, связанные с предполагаемыми деталями "мирного плана" по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:51:00+03:00
2025-04-24T12:53:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Кремль не будет комментировать утечки, связанные с предполагаемыми деталями "мирного плана" по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не можем и не хотим комментировать какие-либо утечки, связанные с предполагаемыми деталями предполагаемого плана. Повторяем, работа ведется. Мы говорим только в отношении себя. Мы нацелены на продолжение процесса урегулирования и ценим посреднические услуги американской стороны", - сказал журналистам, отвечая на соответствующий вопрос о "мирном плане" лидера США Дональда Трампа. Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20250424/es-2013100138.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, оон
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, ООН
Кремль отказался комментировать утечки с деталями некоего "мирного плана"

Песков: Кремль не будет комментировать утечки, связанные с планом по Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Кремль не будет комментировать утечки, связанные с предполагаемыми деталями "мирного плана" по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы не можем и не хотим комментировать какие-либо утечки, связанные с предполагаемыми деталями предполагаемого плана. Повторяем, работа ведется. Мы говорим только в отношении себя. Мы нацелены на продолжение процесса урегулирования и ценим посреднические услуги американской стороны", - сказал журналистам, отвечая на соответствующий вопрос о "мирном плане" лидера США Дональда Трампа.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
FT: любой шаг США по признанию Крыма "убьет" единство ЕС
08:55
Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники отметила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая должна была состояться в среду в Лондоне, собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским
01:03
 
В миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковООН
 
 
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