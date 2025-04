https://ria.ru/20250424/ukraina-2013160346.html

"Гораздо хуже". На Западе раскрыли, что грозит Украине из-за США

"Гораздо хуже". На Западе раскрыли, что грозит Украине из-за США

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Если Украина откажется от нынешнего предложения Вашингтона по разрешению конфликта, то ее ждет еще хуже сделка, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. "Сделка, которую Киеву предлагают сейчас, намного хуже стамбульского протокола. Но она гораздо лучше, чем та, что предложат в следующий раз", — говорится в публикации. Кошкович отметил, что чем дольше идет конфликт, тем хуже становится украинцам. Во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Как сообщили изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение Белого дома по урегулированию конфликта как последнее предложение, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса. В среду американская газета The New York Times сообщила, что американский госсекретарь отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России.

