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"Гораздо хуже". На Западе раскрыли, что грозит Украине из-за США - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 24.04.2025 (обновлено: 13:00 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/ukraina-2013160346.html
"Гораздо хуже". На Западе раскрыли, что грозит Украине из-за США
"Гораздо хуже". На Западе раскрыли, что грозит Украине из-за США - РИА Новости, 24.04.2025
"Гораздо хуже". На Западе раскрыли, что грозит Украине из-за США
Если Украина откажется от нынешнего предложения Вашингтона по разрешению конфликта, то ее ждет еще хуже сделка, написал аналитик венгерского Центра... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:39:00+03:00
2025-04-24T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
киев
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Если Украина откажется от нынешнего предложения Вашингтона по разрешению конфликта, то ее ждет еще хуже сделка, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х. "Сделка, которую Киеву предлагают сейчас, намного хуже стамбульского протокола. Но она гораздо лучше, чем та, что предложат в следующий раз", — говорится в публикации. Кошкович отметил, что чем дольше идет конфликт, тем хуже становится украинцам. Во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Как сообщили изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение Белого дома по урегулированию конфликта как последнее предложение, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса. В среду американская газета The New York Times сообщила, что американский госсекретарь отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России.
https://ria.ru/20250424/krym-2013158102.html
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украина
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в мире, украина, владимир зеленский, киев, вашингтон (штат), сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Киев, Вашингтон (штат), США
"Гораздо хуже". На Западе раскрыли, что грозит Украине из-за США

Кошкович: США в следующий раз предложат Украине сделку еще хуже

© РИА НовостиКупол Верховной Рады Украины
Купол Верховной Рады Украины - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости
Купол Верховной Рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Если Украина откажется от нынешнего предложения Вашингтона по разрешению конфликта, то ее ждет еще хуже сделка, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.

"Сделка, которую Киеву предлагают сейчас, намного хуже стамбульского протокола. Но она гораздо лучше, чем та, что предложат в следующий раз", — говорится в публикации.
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Кошкович отметил, что чем дольше идет конфликт, тем хуже становится украинцам.

Во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Как сообщили изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение Белого дома по урегулированию конфликта как последнее предложение, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.

В среду американская газета The New York Times сообщила, что американский госсекретарь отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России.
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