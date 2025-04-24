https://ria.ru/20250424/ukraina-2013099076.html

"На тысячу кусков". Во Франции раскрыли, что вчера случилось с Зеленским

"На тысячу кусков". Во Франции раскрыли, что вчера случилось с Зеленским - РИА Новости, 24.04.2025

"На тысячу кусков". Во Франции раскрыли, что вчера случилось с Зеленским

Президент США Дональд Трамп своим заявлением о Крыме поставил Владимира Зеленского на место, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T08:46:00+03:00

2025-04-24T08:46:00+03:00

2025-04-24T13:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

франция

сша

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012899773_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_59695dfc81d9c92051b3fa9f88c092e0.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своим заявлением о Крыме поставил Владимира Зеленского на место, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. "В своей социальной сети Truth Social Трамп только что разорвал Зеленского на 1000 кусочков и разоблачил <…> человека, который отказывается от мира!" — говорится в публикации. Накануне президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта. Эти слова возмутили Трампа. Он подчеркнул, что тем самым глава киевского режима вредит мирным переговорам с Россией.

https://ria.ru/20250424/bouz-2013126183.html

https://ria.ru/20250424/krym-2013158102.html

россия

франция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, франция, сша, владимир зеленский