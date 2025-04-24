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"На тысячу кусков". Во Франции раскрыли, что вчера случилось с Зеленским
"На тысячу кусков". Во Франции раскрыли, что вчера случилось с Зеленским - РИА Новости, 24.04.2025
"На тысячу кусков". Во Франции раскрыли, что вчера случилось с Зеленским
Президент США Дональд Трамп своим заявлением о Крыме поставил Владимира Зеленского на место, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:46:00+03:00
2025-04-24T08:46:00+03:00
2025-04-24T13:22:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп своим заявлением о Крыме поставил Владимира Зеленского на место, написал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. "В своей социальной сети Truth Social Трамп только что разорвал Зеленского на 1000 кусочков и разоблачил <…> человека, который отказывается от мира!" — говорится в публикации. Накануне президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта. Эти слова возмутили Трампа. Он подчеркнул, что тем самым глава киевского режима вредит мирным переговорам с Россией.
https://ria.ru/20250424/bouz-2013126183.html
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в мире, россия, франция, сша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Франция, США, Владимир Зеленский
"На тысячу кусков". Во Франции раскрыли, что вчера случилось с Зеленским
Филиппо: Трамп заявлением о Крыме указал Зеленскому на его место