Рейтинг@Mail.ru
В Уфе осудили экс-начальника железнодорожного вокзала - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/ufa-2013171089.html
В Уфе осудили экс-начальника железнодорожного вокзала
В Уфе осудили экс-начальника железнодорожного вокзала - РИА Новости, 24.04.2025
В Уфе осудили экс-начальника железнодорожного вокзала
Суд в Уфе приговорил бывшего начальника железнодорожного вокзала к 7,5 годам лишения свободы за получение взяток от арендаторов торговых площадок, сообщили в... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T13:10:00+03:00
2025-04-24T13:10:00+03:00
происшествия
коммерческая недвижимость
уфа
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103895/96/1038959689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e560b6815be3aafefcc1a757b679a93.jpg
УФА, 24 апр – РИА Новости. Суд в Уфе приговорил бывшего начальника железнодорожного вокзала к 7,5 годам лишения свободы за получение взяток от арендаторов торговых площадок, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. "Начальник станции "Уфа" в период с 2018 по 2023 годы получал взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, арендующих площадь для торговли на территории вокзала, за общее покровительство их предпринимательской деятельности и непринятие мер реагирования в случаях нарушений арендатором условий договора. Сумма незаконного вознаграждения варьировалась от 7 до 13 тысяч рублей ежемесячно. Всего за указанный период им получено более 900 тысяч рублей", - говорится в релизе. Отмечается, что фигурант был задержан оперативниками ФСБ при получении очередной части незаконного денежного вознаграждения. Судом по ходатайству следователя на время расследования он был заключен под стражу. "Суд приговорил его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн рублей, а также лишил права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в акционерных обществах с госучастием, в течение 4 лет", - сообщает региональный следком.
https://ria.ru/20250423/zhkkh-2013038550.html
уфа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103895/96/1038959689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_feee9e2b4b59c46e2869dc87daca47ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, коммерческая недвижимость, уфа, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Коммерческая недвижимость, Уфа, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Уфе осудили экс-начальника железнодорожного вокзала

Экс-начальник железнодорожного вокзала в Уфе получил 7,5 года колонии за взятки

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 24 апр – РИА Новости. Суд в Уфе приговорил бывшего начальника железнодорожного вокзала к 7,5 годам лишения свободы за получение взяток от арендаторов торговых площадок, сообщили в СУСК РФ по Башкирии.
"Начальник станции "Уфа" в период с 2018 по 2023 годы получал взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, арендующих площадь для торговли на территории вокзала, за общее покровительство их предпринимательской деятельности и непринятие мер реагирования в случаях нарушений арендатором условий договора. Сумма незаконного вознаграждения варьировалась от 7 до 13 тысяч рублей ежемесячно. Всего за указанный период им получено более 900 тысяч рублей", - говорится в релизе.
Отмечается, что фигурант был задержан оперативниками ФСБ при получении очередной части незаконного денежного вознаграждения. Судом по ходатайству следователя на время расследования он был заключен под стражу.
"Суд приговорил его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн рублей, а также лишил права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в акционерных обществах с госучастием, в течение 4 лет", - сообщает региональный следком.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области получила пять лет за взятки
Вчера, 19:26
 
ПроисшествияКоммерческая недвижимостьУфаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала