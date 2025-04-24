https://ria.ru/20250424/ufa-2013171089.html

В Уфе осудили экс-начальника железнодорожного вокзала

В Уфе осудили экс-начальника железнодорожного вокзала - РИА Новости, 24.04.2025

В Уфе осудили экс-начальника железнодорожного вокзала

Суд в Уфе приговорил бывшего начальника железнодорожного вокзала к 7,5 годам лишения свободы за получение взяток от арендаторов торговых площадок, сообщили в... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T13:10:00+03:00

2025-04-24T13:10:00+03:00

2025-04-24T13:10:00+03:00

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УФА, 24 апр – РИА Новости. Суд в Уфе приговорил бывшего начальника железнодорожного вокзала к 7,5 годам лишения свободы за получение взяток от арендаторов торговых площадок, сообщили в СУСК РФ по Башкирии. "Начальник станции "Уфа" в период с 2018 по 2023 годы получал взятки, в том числе через посредников, от предпринимателей, арендующих площадь для торговли на территории вокзала, за общее покровительство их предпринимательской деятельности и непринятие мер реагирования в случаях нарушений арендатором условий договора. Сумма незаконного вознаграждения варьировалась от 7 до 13 тысяч рублей ежемесячно. Всего за указанный период им получено более 900 тысяч рублей", - говорится в релизе. Отмечается, что фигурант был задержан оперативниками ФСБ при получении очередной части незаконного денежного вознаграждения. Судом по ходатайству следователя на время расследования он был заключен под стражу. "Суд приговорил его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн рублей, а также лишил права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в акционерных обществах с госучастием, в течение 4 лет", - сообщает региональный следком.

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происшествия, коммерческая недвижимость, уфа, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)