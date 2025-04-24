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ВС России нанесли удары по заводу в Харькове
ВС России нанесли удары по заводу в Харькове - РИА Новости, 24.04.2025
ВС России нанесли удары по заводу в Харькове
Удары зафиксированы по цехам завода имени Малышева в Харькове, где находилась западная техника, в том числе танки Leopard, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:38:00+03:00
2025-04-24T17:38:00+03:00
2025-04-24T17:38:00+03:00
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безопасность
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Удары зафиксированы по цехам завода имени Малышева в Харькове, где находилась западная техника, в том числе танки Leopard, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Прилеты по цехам завода Малышева. В одном из них перед ЛБС (линией боевого соприкосновения - ред.) ставили западную технику, говорили о танках Leopard. На момент прилета ракет в цеху их было 10-12 единиц... Уничтожен цех, где производился ремонт дула пушек, а также работа со стволами", - рассказал Лебедев. Кроме того, по информации собеседника агентства, в результате ударов по конструкторскому бюро была уничтожена документация и специальная литература, в том числе западная.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сергей лебедев, вооруженные силы рф, харьков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Харьков, Безопасность
ВС России нанесли удары по заводу в Харькове
Лебедев: ВС России нанесли удары по заводу с западной техникой в Харькове