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ВС России нанесли удары по заводу в Харькове

ВС России нанесли удары по заводу в Харькове - РИА Новости, 24.04.2025

ВС России нанесли удары по заводу в Харькове

Удары зафиксированы по цехам завода имени Малышева в Харькове, где находилась западная техника, в том числе танки Leopard, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:38:00+03:00

2025-04-24T17:38:00+03:00

2025-04-24T17:38:00+03:00

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сергей лебедев

вооруженные силы рф

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безопасность

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Удары зафиксированы по цехам завода имени Малышева в Харькове, где находилась западная техника, в том числе танки Leopard, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Прилеты по цехам завода Малышева. В одном из них перед ЛБС (линией боевого соприкосновения - ред.) ставили западную технику, говорили о танках Leopard. На момент прилета ракет в цеху их было 10-12 единиц... Уничтожен цех, где производился ремонт дула пушек, а также работа со стволами", - рассказал Лебедев. Кроме того, по информации собеседника агентства, в результате ударов по конструкторскому бюро была уничтожена документация и специальная литература, в том числе западная.

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сергей лебедев, вооруженные силы рф, харьков, безопасность