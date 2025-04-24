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ВС России уничтожили большую группу иностранных наемников в Харькове - РИА Новости, 24.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:29 24.04.2025 (обновлено: 18:06 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/udary-2013253963.html
ВС России уничтожили большую группу иностранных наемников в Харькове
ВС России уничтожили большую группу иностранных наемников в Харькове - РИА Новости, 24.04.2025
ВС России уничтожили большую группу иностранных наемников в Харькове
При ударе по Харькову погибли около 20 иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:29:00+03:00
2025-04-24T18:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьков
сергей лебедев
вооруженные силы рф
безопасность
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. При ударе по Харькову погибли около 20 иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Около 20 погибших иностранцев, причем натовских стран, англоязычные в основном. И не "смуглых", а первоклассных европейцев", — рассказал собеседник агентства.По его словам, под огнем оказались цеха завода имени Малышева с западной техникой."В одном из них перед ЛБС ставили западную технику, говорили о танках Leopard. На момент прилета ракет в цеху их было 10-12 единиц &lt;...&gt;. Уничтожен цех, где производился ремонт дула пушек, а также работа со стволами", — уточнил Лебедев.Кроме того, по данным подполья, в результате удара по конструкторскому бюро оказалась уничтожена документация и специальная литература, в том числе западная.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250424/vsu-2013209217.html
https://ria.ru/20250417/izyum-2011732608.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьков, сергей лебедев, вооруженные силы рф, безопасность, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили большую группу иностранных наемников в Харькове

При ударе ВС РФ по Харькову погибли около 20 иностранных наемников ВСУ

© Минобороны РФЗапуск крылатой ракеты комплексом "Искандер-К" для поражения военного объекта на Украине
Запуск крылатой ракеты комплексом Искандер-К для поражения военного объекта на Украине - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Минобороны РФ
Запуск крылатой ракеты комплексом "Искандер-К" для поражения военного объекта на Украине. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. При ударе по Харькову погибли около 20 иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Около 20 погибших иностранцев, причем натовских стран, англоязычные в основном. И не "смуглых", а первоклассных европейцев", — рассказал собеседник агентства.
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Замглавы Харьковской области заявил о возросшем числе иностранных наемников
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По его словам, под огнем оказались цеха завода имени Малышева с западной техникой.
"В одном из них перед ЛБС ставили западную технику, говорили о танках Leopard. На момент прилета ракет в цеху их было 10-12 единиц <...>. Уничтожен цех, где производился ремонт дула пушек, а также работа со стволами", — уточнил Лебедев.
Кроме того, по данным подполья, в результате удара по конструкторскому бюро оказалась уничтожена документация и специальная литература, в том числе западная.
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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковСергей ЛебедевВооруженные силы РФБезопасностьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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