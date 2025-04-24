https://ria.ru/20250424/udary-2013253963.html

ВС России уничтожили большую группу иностранных наемников в Харькове

ВС России уничтожили большую группу иностранных наемников в Харькове - РИА Новости, 24.04.2025

ВС России уничтожили большую группу иностранных наемников в Харькове

При ударе по Харькову погибли около 20 иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:29:00+03:00

2025-04-24T17:29:00+03:00

2025-04-24T18:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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ДОНЕЦК, 24 апр — РИА Новости. При ударе по Харькову погибли около 20 иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Около 20 погибших иностранцев, причем натовских стран, англоязычные в основном. И не "смуглых", а первоклассных европейцев", — рассказал собеседник агентства.По его словам, под огнем оказались цеха завода имени Малышева с западной техникой."В одном из них перед ЛБС ставили западную технику, говорили о танках Leopard. На момент прилета ракет в цеху их было 10-12 единиц <...>. Уничтожен цех, где производился ремонт дула пушек, а также работа со стволами", — уточнил Лебедев.Кроме того, по данным подполья, в результате удара по конструкторскому бюро оказалась уничтожена документация и специальная литература, в том числе западная.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250424/vsu-2013209217.html

https://ria.ru/20250417/izyum-2011732608.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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харьков, сергей лебедев, вооруженные силы рф, безопасность, дмитрий песков, вооруженные силы украины