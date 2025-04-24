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Предполагаемый убийца полицейского скрывался в лесу в Ленинградской области - РИА Новости, 24.04.2025
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19:58 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/ubijtsa-2013280061.html
Предполагаемый убийца полицейского скрывался в лесу в Ленинградской области
Предполагаемый убийца полицейского скрывался в лесу в Ленинградской области - РИА Новости, 24.04.2025
Предполагаемый убийца полицейского скрывался в лесу в Ленинградской области
Предполагаемый убийца полицейского в Кингисеппе скрывался в лесном массиве Сланцевского района Ленобласти, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T19:58:00+03:00
2025-04-24T19:58:00+03:00
происшествия
кингисепп
сланцевский район
сланцы
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Предполагаемый убийца полицейского в Кингисеппе скрывался в лесном массиве Сланцевского района Ленобласти, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. "В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого убийцы оперуполномоченного уголовного розыска в Кингисеппе. Им оказался 19-летний уроженец областного райцентра Сланцы. Злоумышленник был задержан в лесном массиве Сланцевского района Ленобласти, где он на протяжении нескольких часов скрывался от правоохранителей", - написала Волк в своем Telegram-канале. Как сообщалось ранее, 23 апреля в 11.30 у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе при задержании прохожего, предположительно, находящегося в розыске, был смертельно ранен 24-летний оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых. На розыск и задержание вооруженного преступника был срочно поднят весь личный состав полиции Кингисеппского и соседних с ним районов. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщало СУСК по Ленобласти.
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кингисепп
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происшествия, кингисепп, сланцевский район, сланцы, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Кингисепп, Сланцевский район, Сланцы, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Предполагаемый убийца полицейского скрывался в лесу в Ленинградской области

МВД: предполагаемый убийца полицейского в Кингисеппе скрывался в лесном массиве

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Предполагаемый убийца полицейского в Кингисеппе скрывался в лесном массиве Сланцевского района Ленобласти, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение предполагаемого убийцы оперуполномоченного уголовного розыска в Кингисеппе. Им оказался 19-летний уроженец областного райцентра Сланцы. Злоумышленник был задержан в лесном массиве Сланцевского района Ленобласти, где он на протяжении нескольких часов скрывался от правоохранителей", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Как сообщалось ранее, 23 апреля в 11.30 у дома 22 по проспекту Карла Маркса в Кингисеппе при задержании прохожего, предположительно, находящегося в розыске, был смертельно ранен 24-летний оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых. На розыск и задержание вооруженного преступника был срочно поднят весь личный состав полиции Кингисеппского и соседних с ним районов. Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, сообщало СУСК по Ленобласти.
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ПроисшествияКингисеппСланцевский районСланцыИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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