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Гроб с телом Церетели доставили в Музей современного искусства в Тбилиси - РИА Новости, 24.04.2025
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12:36 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/tsereteli--2013159181.html
Гроб с телом Церетели доставили в Музей современного искусства в Тбилиси
Гроб с телом Церетели доставили в Музей современного искусства в Тбилиси - РИА Новости, 24.04.2025
Гроб с телом Церетели доставили в Музей современного искусства в Тбилиси
Гроб с телом скульптора и художника Зураба Церетели размещен в Музее современного искусства его имени, гражданская панихида начнется в 13.00 мск, передает... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:36:00+03:00
2025-04-24T12:36:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 24 апр - РИА Новости. Гроб с телом скульптора и художника Зураба Церетели размещен в Музее современного искусства его имени, гражданская панихида начнется в 13.00 мск, передает корреспондент РИА Новости. Утром гроб с телом Церетели доставили из Москвы в Тбилиси. Гроб поместили в "Зале аргонавтов", рядом установили портрет Церетели, тут же на большом экране траслируются кадры его работ. Мастер ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи, причиной смерти стала остановка сердца. Двадцать третьего апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошла церемония прощания. Гражданская панихида состоится 24 и 25 апреля в Музее современного искусства имени Зураба Церетели в Тбилиси, она будет начинаться в 13.00 мск и продлится до вечера. Похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне, рядом с супругой Церетели - Инессой Андроникашвили.
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зураб церетели, умер зураб церетели, тбилиси, москва, в мире
Зураб Церетели, Умер Зураб Церетели, Тбилиси, Москва, В мире
Гроб с телом Церетели доставили в Музей современного искусства в Тбилиси

Гроб с телом Зураба Церетели размещен в Музее современного искусства в Тбилиси

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с Церетели
Церемония прощания с Церетели - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Церемония прощания с Церетели. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 24 апр - РИА Новости. Гроб с телом скульптора и художника Зураба Церетели размещен в Музее современного искусства его имени, гражданская панихида начнется в 13.00 мск, передает корреспондент РИА Новости.
Утром гроб с телом Церетели доставили из Москвы в Тбилиси. Гроб поместили в "Зале аргонавтов", рядом установили портрет Церетели, тут же на большом экране траслируются кадры его работ.
Мастер ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи, причиной смерти стала остановка сердца. Двадцать третьего апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошла церемония прощания. Гражданская панихида состоится 24 и 25 апреля в Музее современного искусства имени Зураба Церетели в Тбилиси, она будет начинаться в 13.00 мск и продлится до вечера. Похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне, рядом с супругой Церетели - Инессой Андроникашвили.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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Зураб ЦеретелиУмер Зураб ЦеретелиТбилисиМоскваВ мире
 
 
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