https://ria.ru/20250424/tsereteli--2013159181.html
Гроб с телом Церетели доставили в Музей современного искусства в Тбилиси
Гроб с телом Церетели доставили в Музей современного искусства в Тбилиси - РИА Новости, 24.04.2025
Гроб с телом Церетели доставили в Музей современного искусства в Тбилиси
Гроб с телом скульптора и художника Зураба Церетели размещен в Музее современного искусства его имени, гражданская панихида начнется в 13.00 мск, передает... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T12:36:00+03:00
2025-04-24T12:36:00+03:00
2025-04-24T12:36:00+03:00
зураб церетели
умер зураб церетели
тбилиси
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012914625_0:215:2877:1833_1920x0_80_0_0_7f00407d1ffe6235ecf56e8be7c84cb0.jpg
ТБИЛИСИ, 24 апр - РИА Новости. Гроб с телом скульптора и художника Зураба Церетели размещен в Музее современного искусства его имени, гражданская панихида начнется в 13.00 мск, передает корреспондент РИА Новости. Утром гроб с телом Церетели доставили из Москвы в Тбилиси. Гроб поместили в "Зале аргонавтов", рядом установили портрет Церетели, тут же на большом экране траслируются кадры его работ. Мастер ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на 22 апреля в окружении семьи, причиной смерти стала остановка сердца. Двадцать третьего апреля в храме Христа Спасителя в центре Москвы прошла церемония прощания. Гражданская панихида состоится 24 и 25 апреля в Музее современного искусства имени Зураба Церетели в Тбилиси, она будет начинаться в 13.00 мск и продлится до вечера. Похороны состоятся 26 апреля в Дидубийском пантеоне, рядом с супругой Церетели - Инессой Андроникашвили.
https://ria.ru/20250423/pushki-2013014135.html
тбилиси
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012914625_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8f2527dcf11c48fb61bbebc483be85c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зураб церетели, умер зураб церетели, тбилиси, москва, в мире
Зураб Церетели, Умер Зураб Церетели, Тбилиси, Москва, В мире
Гроб с телом Церетели доставили в Музей современного искусства в Тбилиси
Гроб с телом Зураба Церетели размещен в Музее современного искусства в Тбилиси