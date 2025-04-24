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Трамп раскрыл, что считает уступкой России в украинском урегулировании
Трамп раскрыл, что считает уступкой России в украинском урегулировании - РИА Новости, 24.04.2025
Трамп раскрыл, что считает уступкой России в украинском урегулировании
Президент США Дональд Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" - это уже уступка для урегулирования конфликта. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T22:09:00+03:00
2025-04-24T22:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" - это уже уступка для урегулирования конфликта. "Прекращение войны. Прекращение захвата всей страны. Довольно большие уступки", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии. Так он ответил на вопрос о том, какие уступки со стороны РФ предложены для урегулирования.
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в мире, россия, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дональд Трамп, США
Трамп раскрыл, что считает уступкой России в украинском урегулировании
Трамп в качестве уступки России указал отсутствие претензий на всю Украину