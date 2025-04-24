https://ria.ru/20250424/tramp-2013291287.html

Трамп раскрыл, что считает уступкой России в украинском урегулировании

Трамп раскрыл, что считает уступкой России в украинском урегулировании - РИА Новости, 24.04.2025

Трамп раскрыл, что считает уступкой России в украинском урегулировании

Президент США Дональд Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" - это уже уступка для урегулирования конфликта. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T22:09:00+03:00

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2025-04-24T22:09:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" - это уже уступка для урегулирования конфликта. "Прекращение войны. Прекращение захвата всей страны. Довольно большие уступки", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии. Так он ответил на вопрос о том, какие уступки со стороны РФ предложены для урегулирования.

https://ria.ru/20250424/tramp-2013288160.html

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в мире, россия, дональд трамп, сша