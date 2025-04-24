Рейтинг@Mail.ru
Трамп раскрыл, что считает уступкой России в украинском урегулировании - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/tramp-2013291287.html
Трамп раскрыл, что считает уступкой России в украинском урегулировании
Трамп раскрыл, что считает уступкой России в украинском урегулировании - РИА Новости, 24.04.2025
Трамп раскрыл, что считает уступкой России в украинском урегулировании
Президент США Дональд Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" - это уже уступка для урегулирования конфликта. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T22:09:00+03:00
2025-04-24T22:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010416561_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a46875c326b587539d27ecc986eb5010.jpg
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" - это уже уступка для урегулирования конфликта. "Прекращение войны. Прекращение захвата всей страны. Довольно большие уступки", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии. Так он ответил на вопрос о том, какие уступки со стороны РФ предложены для урегулирования.
https://ria.ru/20250424/tramp-2013288160.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010416561_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_78df252ad1fea07c128708c44be3abdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дональд Трамп, США
Трамп раскрыл, что считает уступкой России в украинском урегулировании

Трамп в качестве уступки России указал отсутствие претензий на всю Украину

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" - это уже уступка для урегулирования конфликта.
"Прекращение войны. Прекращение захвата всей страны. Довольно большие уступки", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии.
Так он ответил на вопрос о том, какие уступки со стороны РФ предложены для урегулирования.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Трамп снова высказался о статусе Крыма
Вчера, 21:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала