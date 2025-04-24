https://ria.ru/20250424/tramp-2013290531.html

Интернет-магазин Трампа начал продавать бейсболки к выборам 2028 года

Интернет-магазин Трампа начал продавать бейсболки к выборам 2028 года - РИА Новости, 24.04.2025

Интернет-магазин Трампа начал продавать бейсболки к выборам 2028 года

Интернет-магазин президента США Дональда Трампа разместил на своем сайте бейсболку с надписью "Трамп 2028", что может свидетельствовать о намерении... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T21:54:00+03:00

2025-04-24T21:54:00+03:00

2025-04-24T21:54:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/04/1821544161_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3998e71e54443ff79a437fecd26e5389.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Интернет-магазин президента США Дональда Трампа разместил на своем сайте бейсболку с надписью "Трамп 2028", что может свидетельствовать о намерении американского лидера баллотироваться на третий срок. Стоимость красной бейсболки, которая, как специально отмечается, произведена в США, составляет 50 долларов. Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.

https://ria.ru/20250422/tramp-2012634678.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп