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Интернет-магазин Трампа начал продавать бейсболки к выборам 2028 года - РИА Новости, 24.04.2025
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21:54 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/tramp-2013290531.html
Интернет-магазин Трампа начал продавать бейсболки к выборам 2028 года
Интернет-магазин Трампа начал продавать бейсболки к выборам 2028 года - РИА Новости, 24.04.2025
Интернет-магазин Трампа начал продавать бейсболки к выборам 2028 года
Интернет-магазин президента США Дональда Трампа разместил на своем сайте бейсболку с надписью "Трамп 2028", что может свидетельствовать о намерении... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T21:54:00+03:00
2025-04-24T21:54:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Интернет-магазин президента США Дональда Трампа разместил на своем сайте бейсболку с надписью "Трамп 2028", что может свидетельствовать о намерении американского лидера баллотироваться на третий срок. Стоимость красной бейсболки, которая, как специально отмечается, произведена в США, составляет 50 долларов. Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
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РИА Новости
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Интернет-магазин Трампа начал продавать бейсболки к выборам 2028 года

Интернет-магазин Трампа начал продавать бейсболки с надписью "Трамп 2028"

© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Chris Seward
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Интернет-магазин президента США Дональда Трампа разместил на своем сайте бейсболку с надписью "Трамп 2028", что может свидетельствовать о намерении американского лидера баллотироваться на третий срок.
Стоимость красной бейсболки, которая, как специально отмечается, произведена в США, составляет 50 долларов.
Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Трампу не следует баллотироваться на третий срок, считают американцы
22 апреля, 02:03
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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