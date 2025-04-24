https://ria.ru/20250424/tramp-2013290531.html
Интернет-магазин Трампа начал продавать бейсболки к выборам 2028 года
Интернет-магазин Трампа начал продавать бейсболки к выборам 2028 года - РИА Новости, 24.04.2025
Интернет-магазин Трампа начал продавать бейсболки к выборам 2028 года
Интернет-магазин президента США Дональда Трампа разместил на своем сайте бейсболку с надписью "Трамп 2028", что может свидетельствовать о намерении... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T21:54:00+03:00
2025-04-24T21:54:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Интернет-магазин президента США Дональда Трампа разместил на своем сайте бейсболку с надписью "Трамп 2028", что может свидетельствовать о намерении американского лидера баллотироваться на третий срок. Стоимость красной бейсболки, которая, как специально отмечается, произведена в США, составляет 50 долларов. Следующие выборы президента США должны пройти в 2028 году. Трамп ранее не исключил возможность переизбрания на третий срок и заявил, что "есть пути", с помощью которых он сможет выдвинуться. При этом одна из поправок к конституции США гласит, что никто не может занимать пост президента более двух четырехлетних сроков.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Интернет-магазин Трампа начал продавать бейсболки к выборам 2028 года
Интернет-магазин Трампа начал продавать бейсболки с надписью "Трамп 2028"