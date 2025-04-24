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Трамп ответил на вопрос о новых санкциях против России - РИА Новости, 24.04.2025
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21:42 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/tramp-2013289730.html
Трамп ответил на вопрос о новых санкциях против России
Трамп ответил на вопрос о новых санкциях против России - РИА Новости, 24.04.2025
Трамп ответил на вопрос о новых санкциях против России
Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы ответить "через неделю" на вопрос о новых санкциях против РФ в случае отсутствия прогресса в урегулировании РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T21:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы ответить "через неделю" на вопрос о новых санкциях против РФ в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине. "Я бы ответил на этот вопрос через неделю. Я хочу посмотреть, будет ли сделка. Нет причин отвечать сейчас", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии, отвечая на вопрос о перспективах введения новых санкций США против РФ.
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп
Трамп ответил на вопрос о новых санкциях против России

Трамп заявил, что предпочел бы ответить на вопрос о новых санкциях через неделю

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы ответить "через неделю" на вопрос о новых санкциях против РФ в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине.
"Я бы ответил на этот вопрос через неделю. Я хочу посмотреть, будет ли сделка. Нет причин отвечать сейчас", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии, отвечая на вопрос о перспективах введения новых санкций США против РФ.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Рубио рассказал, когда Трамп примет решение об условии России по санкциям
28 марта, 23:46
 
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