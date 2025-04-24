https://ria.ru/20250424/tramp-2013289730.html

Трамп ответил на вопрос о новых санкциях против России

Трамп ответил на вопрос о новых санкциях против России - РИА Новости, 24.04.2025

Трамп ответил на вопрос о новых санкциях против России

Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы ответить "через неделю" на вопрос о новых санкциях против РФ в случае отсутствия прогресса в урегулировании РИА Новости, 24.04.2025

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что предпочел бы ответить "через неделю" на вопрос о новых санкциях против РФ в случае отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Украине. "Я бы ответил на этот вопрос через неделю. Я хочу посмотреть, будет ли сделка. Нет причин отвечать сейчас", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии, отвечая на вопрос о перспективах введения новых санкций США против РФ.

https://ria.ru/20250328/tramp-2008063489.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп