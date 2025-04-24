https://ria.ru/20250424/tramp-2013289490.html
Economist представил обложку с обратным отсчетом срока полномочий Трампа
Economist представил обложку с обратным отсчетом срока полномочий Трампа - РИА Новости, 24.04.2025
Economist представил обложку с обратным отсчетом срока полномочий Трампа
Американское издание Economist поместило на обложку своего нового выпуска изображение раненого и перебинтованного орла, являющегося символом Америки, с обратным РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T21:37:00+03:00
2025-04-24T21:37:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Американское издание Economist поместило на обложку своего нового выпуска изображение раненого и перебинтованного орла, являющегося символом Америки, с обратным отсчетом дней до окончания президентского срока Дональда Трампа. "Дональд Трамп уже нанес Америке непоправимый вред. Удастся ли его революционный проект?" - гласит подпись к обложке нового выпуска в аккаунте издания в соцсети Х. Ecomonist на своей новой обложке напоминает, что до конца срока Трампа "остался лишь 1361 день". В начале апреля издание уже посвящало обложку Трампу, который был изображен отрезающим США ручной пилой от остального мира, после введения Вашингтоном "взаимных" пошлин на импорт из других стран.
https://ria.ru/20250422/tramp-2012634678.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Economist представил обложку с обратным отсчетом срока полномочий Трампа
Economist показал обложку с раненым орлом и отсчетом до конца полномочий Трампа