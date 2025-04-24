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Economist представил обложку с обратным отсчетом срока полномочий Трампа - РИА Новости, 24.04.2025
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21:37 24.04.2025 (обновлено: 21:43 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/tramp-2013289490.html
Economist представил обложку с обратным отсчетом срока полномочий Трампа
Economist представил обложку с обратным отсчетом срока полномочий Трампа - РИА Новости, 24.04.2025
Economist представил обложку с обратным отсчетом срока полномочий Трампа
Американское издание Economist поместило на обложку своего нового выпуска изображение раненого и перебинтованного орла, являющегося символом Америки, с обратным РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T21:37:00+03:00
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в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Американское издание Economist поместило на обложку своего нового выпуска изображение раненого и перебинтованного орла, являющегося символом Америки, с обратным отсчетом дней до окончания президентского срока Дональда Трампа. "Дональд Трамп уже нанес Америке непоправимый вред. Удастся ли его революционный проект?" - гласит подпись к обложке нового выпуска в аккаунте издания в соцсети Х. Ecomonist на своей новой обложке напоминает, что до конца срока Трампа "остался лишь 1361 день". В начале апреля издание уже посвящало обложку Трампу, который был изображен отрезающим США ручной пилой от остального мира, после введения Вашингтоном "взаимных" пошлин на импорт из других стран.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Economist представил обложку с обратным отсчетом срока полномочий Трампа

Economist показал обложку с раненым орлом и отсчетом до конца полномочий Трампа

© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Getty Images / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Американское издание Economist поместило на обложку своего нового выпуска изображение раненого и перебинтованного орла, являющегося символом Америки, с обратным отсчетом дней до окончания президентского срока Дональда Трампа.
"Дональд Трамп уже нанес Америке непоправимый вред. Удастся ли его революционный проект?" - гласит подпись к обложке нового выпуска в аккаунте издания в соцсети Х.
© The EconomistОбложка журнала The Economist
Обложка журнала The Economist - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© The Economist
Обложка журнала The Economist
Ecomonist на своей новой обложке напоминает, что до конца срока Трампа "остался лишь 1361 день".
В начале апреля издание уже посвящало обложку Трампу, который был изображен отрезающим США ручной пилой от остального мира, после введения Вашингтоном "взаимных" пошлин на импорт из других стран.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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22 апреля, 02:03
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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