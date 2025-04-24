Рейтинг@Mail.ru
Трамп снова высказался о статусе Крыма - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:14 24.04.2025 (обновлено: 22:00 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/tramp-2013288160.html
Трамп снова высказался о статусе Крыма
Трамп снова высказался о статусе Крыма - РИА Новости, 24.04.2025
Трамп снова высказался о статусе Крыма
Украине будет тяжело вернуть Крым, который передали России без единого выстрела, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T21:14:00+03:00
2025-04-24T22:00:00+03:00
в мире
дональд трамп
украина
россия
сша
владимир зеленский
марко рубио
стив уиткофф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012696857_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ae0e3998679b681c4a02299deaf613b.jpg
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Украине будет тяжело вернуть Крым, который передали России без единого выстрела, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Белом доме."Крым был передан при президенте (США. — Прим. ред.) Бараке Хусейне Обаме, это ничего со мной не имеет общего. Они приняли решение. Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят: можете вернуть? Я думаю, это будет очень тяжело сделать", — сказал он.На вопрос, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, американский лидер ответил, что это зависит от территорий. "Они сражались, потеряли много территорий, мы сделаем все возможное, работая с Украиной", — добавил Трамп.Другие заявления президента США:Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.По данным газеты Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона из-за того, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий и предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, отметив, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250423/kiev-2012991472.html
https://ria.ru/20250424/es-2013100138.html
https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013094474.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012696857_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_f2ba449e5386d8d211dc2d16c1ed3433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, украина, россия, сша, владимир зеленский, марко рубио, стив уиткофф
В мире, Дональд Трамп, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Стив Уиткофф

Трамп снова высказался о статусе Крыма

© Getty Images / Kevin DietschПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Украине будет тяжело вернуть Крым, который передали России без единого выстрела, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Белом доме.
"Крым был передан при президенте (США. — Прим. ред.) Бараке Хусейне Обаме, это ничего со мной не имеет общего. Они приняли решение. Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят: можете вернуть? Я думаю, это будет очень тяжело сделать", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
США поставили Киев перед последним выбором
23 апреля, 16:20
На вопрос, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, американский лидер ответил, что это зависит от территорий.
"Они сражались, потеряли много территорий, мы сделаем все возможное, работая с Украиной", — добавил Трамп.
Другие заявления президента США:
  • в следующие несколько дней состоятся важные встречи по Украине;
  • Трамп выразил надежду на то, что Москва, Киев и Брюссель примут условия сделки по урегулированию;
  • глава Белого дома не считает, что Москва препятствует заключению договоренности о прекращении огня;
  • Трамп выразил уверенность, что до выхода Штатов из переговоров по Украине не дойдет, но предложил задать этот же вопрос через две недели.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
FT: любой шаг США по признанию Крыма "убьет" единство ЕС
Вчера, 08:55
Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.
По данным газеты Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона из-за того, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий и предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.
В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, отметив, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Зеленский решил заплатить России побольше
Вчера, 08:00
 
В миреДональд ТрампУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийМарко РубиоСтив Уиткофф
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала