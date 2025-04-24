https://ria.ru/20250424/tramp-2013288160.html
Трамп снова высказался о статусе Крыма
Трамп снова высказался о статусе Крыма - РИА Новости, 24.04.2025
Трамп снова высказался о статусе Крыма
Украине будет тяжело вернуть Крым, который передали России без единого выстрела, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T21:14:00+03:00
2025-04-24T21:14:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Украине будет тяжело вернуть Крым, который передали России без единого выстрела, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Белом доме."Крым был передан при президенте (США. — Прим. ред.) Бараке Хусейне Обаме, это ничего со мной не имеет общего. Они приняли решение. Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят: можете вернуть? Я думаю, это будет очень тяжело сделать", — сказал он.На вопрос, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, американский лидер ответил, что это зависит от территорий. "Они сражались, потеряли много территорий, мы сделаем все возможное, работая с Украиной", — добавил Трамп.Другие заявления президента США:Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.По данным газеты Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона из-за того, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий и предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, отметив, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250423/kiev-2012991472.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, украина, россия, сша, владимир зеленский, марко рубио, стив уиткофф
В мире, Дональд Трамп, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Стив Уиткофф
ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Украине будет тяжело вернуть Крым, который передали России без единого выстрела, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Белом доме.
"Крым был передан при президенте (США. — Прим. ред.) Бараке Хусейне Обаме, это ничего со мной не имеет общего. Они приняли решение. Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят: можете вернуть? Я думаю, это будет очень тяжело сделать", — сказал он.
На вопрос, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, американский лидер ответил, что это зависит от территорий.
"Они сражались, потеряли много территорий, мы сделаем все возможное, работая с Украиной", — добавил Трамп.
Другие заявления президента США:
- в следующие несколько дней состоятся важные встречи по Украине;
- Трамп выразил надежду на то, что Москва, Киев и Брюссель примут условия сделки по урегулированию;
- глава Белого дома не считает, что Москва препятствует заключению договоренности о прекращении огня;
- Трамп выразил уверенность, что до выхода Штатов из переговоров по Украине не дойдет, но предложил задать этот же вопрос через две недели.
Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио
и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии
, она прошла на более низком уровне.
По данным газеты Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона из-за того, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий и предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.
В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского
, отметив, что его заявления относительно Крыма
вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.