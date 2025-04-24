https://ria.ru/20250424/tramp-2013288160.html

Трамп снова высказался о статусе Крыма

Трамп снова высказался о статусе Крыма - РИА Новости, 24.04.2025

Трамп снова высказался о статусе Крыма

Украине будет тяжело вернуть Крым, который передали России без единого выстрела, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T21:14:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Украине будет тяжело вернуть Крым, который передали России без единого выстрела, заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре в Белом доме."Крым был передан при президенте (США. — Прим. ред.) Бараке Хусейне Обаме, это ничего со мной не имеет общего. Они приняли решение. Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят: можете вернуть? Я думаю, это будет очень тяжело сделать", — сказал он.На вопрос, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, американский лидер ответил, что это зависит от территорий. "Они сражались, потеряли много территорий, мы сделаем все возможное, работая с Украиной", — добавил Трамп.Другие заявления президента США:Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне.По данным газеты Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона из-за того, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий и предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.В среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, отметив, что его заявления относительно Крыма вредят переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

https://ria.ru/20250423/kiev-2012991472.html

https://ria.ru/20250424/es-2013100138.html

https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013094474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

в мире, дональд трамп, украина, россия, сша, владимир зеленский, марко рубио, стив уиткофф