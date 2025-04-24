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Трамп ответил на вопрос о возможном выходе США из переговоров по Украине
Трамп ответил на вопрос о возможном выходе США из переговоров по Украине - РИА Новости, 24.04.2025
Трамп ответил на вопрос о возможном выходе США из переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что до выхода Соединенных Штатов из переговоров по Украине не дойдет, потому что будет заключена сделка, при... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T21:12:00+03:00
2025-04-24T21:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что до выхода Соединенных Штатов из переговоров по Украине не дойдет, потому что будет заключена сделка, при этом он предложил вновь задать вопрос о перспективах отказа Вашингтона от усилий по урегулированию через две недели."Я думаю, мы заключим сделку. И если мы заключим сделку, это будет замечательно, нам не нужно будет волноваться о вашем вопросе. Вы можете задать этот вопрос через две недели", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии.Таким образом он ответил на вопрос о перспективах выхода США из переговоров.
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Украина, США, Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Россия, Европа
Трамп ответил на вопрос о возможном выходе США из переговоров по Украине
Трамп: вопрос о выходе США из диалога по Украине будет актуален через две недели