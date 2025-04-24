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Трамп ответил на вопрос о возможном выходе США из переговоров по Украине - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:12 24.04.2025 (обновлено: 21:25 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/tramp-2013288018.html
Трамп ответил на вопрос о возможном выходе США из переговоров по Украине
Трамп ответил на вопрос о возможном выходе США из переговоров по Украине - РИА Новости, 24.04.2025
Трамп ответил на вопрос о возможном выходе США из переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что до выхода Соединенных Штатов из переговоров по Украине не дойдет, потому что будет заключена сделка, при... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T21:12:00+03:00
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украина
сша
специальная военная операция на украине
в мире
дональд трамп
россия
европа
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что до выхода Соединенных Штатов из переговоров по Украине не дойдет, потому что будет заключена сделка, при этом он предложил вновь задать вопрос о перспективах отказа Вашингтона от усилий по урегулированию через две недели."Я думаю, мы заключим сделку. И если мы заключим сделку, это будет замечательно, нам не нужно будет волноваться о вашем вопросе. Вы можете задать этот вопрос через две недели", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии.Таким образом он ответил на вопрос о перспективах выхода США из переговоров.
https://ria.ru/20250424/tramp-2013288160.html
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украина, сша, в мире, дональд трамп, россия, европа
Украина, США, Специальная военная операция на Украине, В мире, Дональд Трамп, Россия, Европа
Трамп ответил на вопрос о возможном выходе США из переговоров по Украине

Трамп: вопрос о выходе США из диалога по Украине будет актуален через две недели

© Getty Images / Kevin DietschПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что до выхода Соединенных Штатов из переговоров по Украине не дойдет, потому что будет заключена сделка, при этом он предложил вновь задать вопрос о перспективах отказа Вашингтона от усилий по урегулированию через две недели.
"Я думаю, мы заключим сделку. И если мы заключим сделку, это будет замечательно, нам не нужно будет волноваться о вашем вопросе. Вы можете задать этот вопрос через две недели", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии.
Таким образом он ответил на вопрос о перспективах выхода США из переговоров.
Президент США Дональд Трамп общается со СМИ в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВ миреДональд ТрампРоссияЕвропа
 
 
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