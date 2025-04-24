https://ria.ru/20250424/tramp-2013287909.html
Трамп не согласился, что Россия мешает соглашению о прекращении огня
Трамп не согласился, что Россия мешает соглашению о прекращении огня - РИА Новости, 24.04.2025
Трамп не согласился, что Россия мешает соглашению о прекращении огня
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает, будто Россия препятствует заключению договоренности о прекращении огня на Украине. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T21:11:00+03:00
2025-04-24T21:11:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает, будто Россия препятствует заключению договоренности о прекращении огня на Украине."Я так не думаю. Думаю, что они оба (и Россия, и Украина - ред.) на данный момент хотят мира... и что они оба хотят заключить сделку", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии в ответ на вопрос о том, препятствует ли Россия заключению договоренности о прекращении огня.
https://ria.ru/20250424/tramp-2013287552.html
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россия, в мире, украина, сша, дональд трамп
Россия, В мире, Украина, США, Дональд Трамп
Трамп не согласился, что Россия мешает соглашению о прекращении огня
Трамп не считает, что Россия мешает заключению соглашению о прекращении огня