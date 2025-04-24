https://ria.ru/20250424/tramp-2013287817.html

Украине будет тяжело вернуть Крым, заявил Трамп

Украине будет тяжело вернуть Крым, заявил Трамп - РИА Новости, 24.04.2025

Украине будет тяжело вернуть Крым, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев "отдал" Крым без единого выстрела, "будет тяжело" вернуть его. РИА Новости, 24.04.2025

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Киев "отдал" Крым без единого выстрела, "будет тяжело" вернуть его."Крым был передан при президенте (США - ред.) Бараке Хусейне Обаме, это ничего со мной не имеет общего. Они приняли решение. Не было выстрелов, они просто передали его. Теперь они говорят, можете вернуть? Я думаю, это будет очень тяжело сделать", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии.На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что "это зависит от территорий". "Они сражались, они потеряли много территорий, мы сделаем все возможное, работая с Украиной", - добавил он.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250424/krym-2013163353.html

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