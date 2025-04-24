https://ria.ru/20250424/tramp-2013287694.html

Трамп выразил надежду на принятие сторонами условий сделки по Украине

Трамп выразил надежду на принятие сторонами условий сделки по Украине - РИА Новости, 24.04.2025

Трамп выразил надежду на принятие сторонами условий сделки по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на принятие условий украинского урегулирования Москвой, Киевом и Брюсселем. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T21:09:00+03:00

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украина

россия

европа

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на принятие условий украинского урегулирования Москвой, Киевом и Брюсселем."Я так думаю, да. Я верю, что они примут. Думаю, скоро мы покончим с этим", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии.Так он ответил на вопрос о том, примут ли условия сделки Россия, Украина и Европа.

https://ria.ru/20250424/tramp-2013288160.html

украина

россия

европа

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украина, россия, европа