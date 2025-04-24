https://ria.ru/20250424/tramp-2013287694.html
Трамп выразил надежду на принятие сторонами условий сделки по Украине
Трамп выразил надежду на принятие сторонами условий сделки по Украине - РИА Новости, 24.04.2025
Трамп выразил надежду на принятие сторонами условий сделки по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на принятие условий украинского урегулирования Москвой, Киевом и Брюсселем. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T21:09:00+03:00
2025-04-24T21:09:00+03:00
2025-04-24T21:15:00+03:00
украина
россия
европа
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на принятие условий украинского урегулирования Москвой, Киевом и Брюсселем."Я так думаю, да. Я верю, что они примут. Думаю, скоро мы покончим с этим", - сказал Трамп в Белом доме на встрече с премьером Норвегии.Так он ответил на вопрос о том, примут ли условия сделки Россия, Украина и Европа.
https://ria.ru/20250424/tramp-2013288160.html
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украина, россия, европа
Трамп выразил надежду на принятие сторонами условий сделки по Украине
Трамп надеется на принятие Россией, Украиной и Европой условий сделки по Украине