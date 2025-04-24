https://ria.ru/20250424/tramp-2013287552.html

Трамп заявил о давлении на Россию в диалоге по Украине

Трамп заявил о давлении на Россию в диалоге по Украине - РИА Новости, 24.04.2025

Трамп заявил о давлении на Россию в диалоге по Украине

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Норвегии заявил, что оказывает "значительное" давление на Россию при обсуждении украинского урегулирования. РИА Новости, 24.04.2025

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Норвегии заявил, что оказывает "значительное" давление на Россию при обсуждении украинского урегулирования."Я оказываю значительно давление на Россию, вы не представляете, какое давление я оказываю на Россию. Мы оказываем значительное давление на Россию, и Россия это знает", - добавил он.

https://ria.ru/20250424/tramp-2013287909.html

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россия, украина, в мире, сша, дональд трамп