https://ria.ru/20250424/tramp-2013287552.html
Трамп заявил о давлении на Россию в диалоге по Украине
Трамп заявил о давлении на Россию в диалоге по Украине - РИА Новости, 24.04.2025
Трамп заявил о давлении на Россию в диалоге по Украине
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Норвегии заявил, что оказывает "значительное" давление на Россию при обсуждении украинского урегулирования. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T21:07:00+03:00
2025-04-24T21:07:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с премьером Норвегии заявил, что оказывает "значительное" давление на Россию при обсуждении украинского урегулирования."Я оказываю значительно давление на Россию, вы не представляете, какое давление я оказываю на Россию. Мы оказываем значительное давление на Россию, и Россия это знает", - добавил он.
https://ria.ru/20250424/tramp-2013287909.html
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Россия, Украина, В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил о давлении на Россию в диалоге по Украине
Трамп заявил, что оказывает значительное давление на Россию в диалоге по Украине