https://ria.ru/20250424/tramp-2013278570.html

Трамп уверен, что Путин прислушается к просьбе остановить удары по Украине

Трамп уверен, что Путин прислушается к просьбе остановить удары по Украине - РИА Новости, 24.04.2025

Трамп уверен, что Путин прислушается к просьбе остановить удары по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин прислушается к его просьбе остановить удары по Украине. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T19:51:00+03:00

2025-04-24T19:51:00+03:00

2025-04-24T19:51:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин прислушается к его просьбе остановить удары по Украине. Ранее в четверг Трамп заявил, что недоволен ударами РФ по Украине, призвал их остановить и попросил власти России о заключении мирной сделки. Журналисты спросили у Трампа, считает ли он, что Путин послушает его. "Да", - ответил президент США. Кадры транслировали СМИ. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям Украины. Об ударах по Киеву в сводке российского оборонного ведомства не указано. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в четверг на вопрос о якобы ударе ВС РФ по Киеву, подчеркнул, что российские военные "продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям" в рамках задач, поставленных верховным главнокомандующим. При этом накануне Трамп заявлял, что, по его мнению, Россия готова к заключению сделки для урегулирования конфликта на Украине, но пока не удается договориться с Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что именно последние слова Зеленского о Крыме вредят мирным переговорам с Россией. Трамп также выразил мнение, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо заключить мир, иначе он потеряет всю Украину уже через три года.

https://ria.ru/20250217/tramp-1999731014.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин