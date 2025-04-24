Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что у него есть дедлайн по урегулированию на Украине - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 24.04.2025 (обновлено: 19:42 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/tramp-2013273798.html
Трамп заявил, что у него есть дедлайн по урегулированию на Украине
Трамп заявил, что у него есть дедлайн по урегулированию на Украине - РИА Новости, 24.04.2025
Трамп заявил, что у него есть дедлайн по урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T19:30:00+03:00
2025-04-24T19:42:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013177152_0:233:3072:1961_1920x0_80_0_0_47397433ea75c17005279c34f7c6a971.jpg
ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его."У меня свой дедлайн", – сказал американский президент журналистам. Кадры транслировали СМИ.
https://ria.ru/20250424/ssha-2013271866.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013177152_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_17fa7fd6d388233f4fa3e1fc70790d98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп
В мире, Украина, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что у него есть дедлайн по урегулированию на Украине

Трамп заявил о наличии крайнего срока урегулирования на Украине, не раскрыв его

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его.
"У меня свой дедлайн", – сказал американский президент журналистам. Кадры транслировали СМИ.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В Киеве раскрыли содержание послания Рубио Украине
Вчера, 19:16
 
В миреУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала