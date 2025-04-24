https://ria.ru/20250424/tramp-2013273798.html

Трамп заявил, что у него есть дедлайн по урегулированию на Украине

Трамп заявил, что у него есть дедлайн по урегулированию на Украине - РИА Новости, 24.04.2025

Трамп заявил, что у него есть дедлайн по урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T19:30:00+03:00

2025-04-24T19:30:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его."У меня свой дедлайн", – сказал американский президент журналистам. Кадры транслировали СМИ.

https://ria.ru/20250424/ssha-2013271866.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп