https://ria.ru/20250424/tramp-2013273798.html
Трамп заявил, что у него есть дедлайн по урегулированию на Украине
Трамп заявил, что у него есть дедлайн по урегулированию на Украине - РИА Новости, 24.04.2025
Трамп заявил, что у него есть дедлайн по урегулированию на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T19:30:00+03:00
2025-04-24T19:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть свой срок для урегулирования конфликта на Украине, но не раскрыл его."У меня свой дедлайн", – сказал американский президент журналистам. Кадры транслировали СМИ.
https://ria.ru/20250424/ssha-2013271866.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп
В мире, Украина, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что у него есть дедлайн по урегулированию на Украине
Трамп заявил о наличии крайнего срока урегулирования на Украине, не раскрыв его