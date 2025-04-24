Трамп раскритиковал Китай за отказ от самолетов Boeing
Трамп раскритиковал Китай за отказ от самолетов Boeing из-за торговой эскалации
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай за отказ от самолетов Boeing на фоне торговой эскалации между двумя странами.
Ранее в Boeing заявили, что Китай вернул в США два купленных у компании самолета и вскоре вернет еще один. Глава Boeing заявила американским СМИ, что в этом году Китай должен был купить у компании еще 50 самолетов, однако заявил, что не примет поставки на фоне пошлин, введенных администрацией Трампа.
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"Boeing должен объявить дефолт Китаю за то, что он не принял замечательные самолеты, которые до этого обязался приобрести. Это лишь небольшой пример того, что Китай делает по отношению к США на протяжении многих лет. Кстати, фентанил продолжает поступать в нашу страну из Китая через Мексику и Канаду, убивая сотни тысяч наших людей, и это должно прекратиться сейчас же", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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