https://ria.ru/20250424/tramp-2013273103.html

Трамп раскритиковал Китай за отказ от самолетов Boeing

Трамп раскритиковал Китай за отказ от самолетов Boeing - РИА Новости, 24.04.2025

Трамп раскритиковал Китай за отказ от самолетов Boeing

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай за отказ от самолетов Boeing на фоне торговой эскалации между двумя странами. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T19:27:00+03:00

2025-04-24T19:27:00+03:00

2025-04-24T19:27:00+03:00

китай

сша

мексика

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раскритиковал Китай за отказ от самолетов Boeing на фоне торговой эскалации между двумя странами. Ранее в Boeing заявили, что Китай вернул в США два купленных у компании самолета и вскоре вернет еще один. Глава Boeing заявила американским СМИ, что в этом году Китай должен был купить у компании еще 50 самолетов, однако заявил, что не примет поставки на фоне пошлин, введенных администрацией Трампа. "Boeing должен объявить дефолт Китаю за то, что он не принял замечательные самолеты, которые до этого обязался приобрести. Это лишь небольшой пример того, что Китай делает по отношению к США на протяжении многих лет. Кстати, фентанил продолжает поступать в нашу страну из Китая через Мексику и Канаду, убивая сотни тысяч наших людей, и это должно прекратиться сейчас же", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250422/boeing-2012526010.html

https://ria.ru/20250416/boeing-2011609154.html

китай

сша

мексика

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китай, сша, мексика, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире