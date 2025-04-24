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Трамп назвал Гарвардский университет "угрозой демократии" - РИА Новости, 24.04.2025
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17:39 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/tramp-2013256609.html
Трамп назвал Гарвардский университет "угрозой демократии"
Трамп назвал Гарвардский университет "угрозой демократии" - РИА Новости, 24.04.2025
Трамп назвал Гарвардский университет "угрозой демократии"
Гарвардский университет – "антисемитское" заведение и "угроза демократии", заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:39:00+03:00
2025-04-24T17:39:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – РИА Новости. Гарвардский университет – "антисемитское" заведение и "угроза демократии", заявил президент США Дональд Трамп. "Гарвард, как и многие другие, является антисемитским и крайне левым учебным заведением, куда принимаются студенты со всего мира, которые хотят разорвать нашу страну на части", – написал Трамп в соцсети Truth Social. Он же отметил, что университет представляет "угрозу демократии". Гарвард отвергал обвинения администрации Трампа в том, что университет закрывает глаза на проявления антисемитизма, в частности, со стороны иностранных студентов, и отметил, что принимает меры по борьбе с антисемитизмом, однако в то же время не собирается нарушать конституционных прав на свободу речи и самовыражения. Ранее министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике.
https://ria.ru/20250413/isk-2010987748.html
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в мире, сша, дональд трамп, гарвардский университет
В мире, США, Дональд Трамп, Гарвардский университет
Трамп назвал Гарвардский университет "угрозой демократии"

Трамп назвал Гарвардский университет антисемитским и угрозой демократии

© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Getty Images / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – РИА Новости. Гарвардский университет – "антисемитское" заведение и "угроза демократии", заявил президент США Дональд Трамп.
"Гарвард, как и многие другие, является антисемитским и крайне левым учебным заведением, куда принимаются студенты со всего мира, которые хотят разорвать нашу страну на части", – написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он же отметил, что университет представляет "угрозу демократии".
Гарвард отвергал обвинения администрации Трампа в том, что университет закрывает глаза на проявления антисемитизма, в частности, со стороны иностранных студентов, и отметил, что принимает меры по борьбе с антисемитизмом, однако в то же время не собирается нарушать конституционных прав на свободу речи и самовыражения.
Ранее министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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В миреСШАДональд ТрампГарвардский университет
 
 
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