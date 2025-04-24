https://ria.ru/20250424/tramp-2013256609.html

Трамп назвал Гарвардский университет "угрозой демократии"

Трамп назвал Гарвардский университет "угрозой демократии" - РИА Новости, 24.04.2025

Трамп назвал Гарвардский университет "угрозой демократии"

Гарвардский университет – "антисемитское" заведение и "угроза демократии", заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:39:00+03:00

2025-04-24T17:39:00+03:00

2025-04-24T17:39:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – РИА Новости. Гарвардский университет – "антисемитское" заведение и "угроза демократии", заявил президент США Дональд Трамп. "Гарвард, как и многие другие, является антисемитским и крайне левым учебным заведением, куда принимаются студенты со всего мира, которые хотят разорвать нашу страну на части", – написал Трамп в соцсети Truth Social. Он же отметил, что университет представляет "угрозу демократии". Гарвард отвергал обвинения администрации Трампа в том, что университет закрывает глаза на проявления антисемитизма, в частности, со стороны иностранных студентов, и отметил, что принимает меры по борьбе с антисемитизмом, однако в то же время не собирается нарушать конституционных прав на свободу речи и самовыражения. Ранее министерство образования США сообщило, что лишает Гарвардский университет госфинансирования на 2,2 миллиарда долларов после того, как руководство вуза публично отвергло требования Белого дома о переменах в кадровой и образовательной политике.

https://ria.ru/20250413/isk-2010987748.html

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в мире, сша, дональд трамп, гарвардский университет