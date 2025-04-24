https://ria.ru/20250424/tramp-2013245248.html

Трамп "отметит" сто дней на посту президента митингом в Мичигане

Трамп "отметит" сто дней на посту президента митингом в Мичигане - РИА Новости, 24.04.2025

Трамп "отметит" сто дней на посту президента митингом в Мичигане

Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 апреля, проведет митинг в штате Мичиган, где "отпразднует" свои первые сто дней на посту в ходе второго срока,... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:12:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 апреля, проведет митинг в штате Мичиган, где "отпразднует" свои первые сто дней на посту в ходе второго срока, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент Трамп рад вернуться в великий штат Мичиган в следующий вторник, где он проведет митинг в округе Макомб, чтобы отпраздновать первые сто дней!" – написала она в соцсети Х. Мичиган в ходе прошедшей выборной кампании считался "колеблющимся" штатом, победил там именно Трамп.

https://ria.ru/20250422/portret-2012806861.html

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в мире, мичиган, сша, дональд трамп