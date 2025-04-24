https://ria.ru/20250424/tramp-2013245248.html
Трамп "отметит" сто дней на посту президента митингом в Мичигане
Трамп "отметит" сто дней на посту президента митингом в Мичигане - РИА Новости, 24.04.2025
Трамп "отметит" сто дней на посту президента митингом в Мичигане
Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 апреля, проведет митинг в штате Мичиган, где "отпразднует" свои первые сто дней на посту в ходе второго срока,... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:12:00+03:00
2025-04-24T17:12:00+03:00
2025-04-24T17:15:00+03:00
в мире
мичиган
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 апреля, проведет митинг в штате Мичиган, где "отпразднует" свои первые сто дней на посту в ходе второго срока, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент Трамп рад вернуться в великий штат Мичиган в следующий вторник, где он проведет митинг в округе Макомб, чтобы отпраздновать первые сто дней!" – написала она в соцсети Х. Мичиган в ходе прошедшей выборной кампании считался "колеблющимся" штатом, победил там именно Трамп.
https://ria.ru/20250422/portret-2012806861.html
мичиган
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мичиган, сша, дональд трамп
В мире, Мичиган, США, Дональд Трамп
Трамп "отметит" сто дней на посту президента митингом в Мичигане
Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Трамп во вторник проведет митинг в Мичигане