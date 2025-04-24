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Трамп "отметит" сто дней на посту президента митингом в Мичигане - РИА Новости, 24.04.2025
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17:12 24.04.2025 (обновлено: 17:15 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/tramp-2013245248.html
Трамп "отметит" сто дней на посту президента митингом в Мичигане
Трамп "отметит" сто дней на посту президента митингом в Мичигане - РИА Новости, 24.04.2025
Трамп "отметит" сто дней на посту президента митингом в Мичигане
Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 апреля, проведет митинг в штате Мичиган, где "отпразднует" свои первые сто дней на посту в ходе второго срока,... РИА Новости, 24.04.2025
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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 апреля, проведет митинг в штате Мичиган, где "отпразднует" свои первые сто дней на посту в ходе второго срока, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент Трамп рад вернуться в великий штат Мичиган в следующий вторник, где он проведет митинг в округе Макомб, чтобы отпраздновать первые сто дней!" – написала она в соцсети Х. Мичиган в ходе прошедшей выборной кампании считался "колеблющимся" штатом, победил там именно Трамп.
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в мире, мичиган, сша, дональд трамп
В мире, Мичиган, США, Дональд Трамп
Трамп "отметит" сто дней на посту президента митингом в Мичигане

Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Трамп во вторник проведет митинг в Мичигане

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 24 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник, 29 апреля, проведет митинг в штате Мичиган, где "отпразднует" свои первые сто дней на посту в ходе второго срока, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент Трамп рад вернуться в великий штат Мичиган в следующий вторник, где он проведет митинг в округе Макомб, чтобы отпраздновать первые сто дней!" – написала она в соцсети Х.
Мичиган в ходе прошедшей выборной кампании считался "колеблющимся" штатом, победил там именно Трамп.
Американский телеканал CNN опубликовал портрет президента США Дональда Трампа, который написал художник Никас Сафронов - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
CNN показал портрет Трампа, подаренный Путиным президенту США
22 апреля, 17:57
 
В миреМичиганСШАДональд Трамп
 
 
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