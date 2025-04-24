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Пушков оценил недовольство Трампа поведением Зеленского
Пушков оценил недовольство Трампа поведением Зеленского - РИА Новости, 24.04.2025
Пушков оценил недовольство Трампа поведением Зеленского
Президент США Дональд Трамп раздражен поведением Владимира Зеленского, после подрыва им мирных переговоров это раздражение перешло из личной в политическую... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:16:00+03:00
2025-04-24T09:16:00+03:00
2025-04-24T09:16:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп раздражен поведением Владимира Зеленского, после подрыва им мирных переговоров это раздражение перешло из личной в политическую плоскость, считает сенатор Алексей Пушков. "Раздражение Зеленским со стороны Трампа (хотя в США прямо говорят, что Трамп уже "терпеть не может" Зеленского) после памятного скандала в Белом доме и теперь еще и прямого подрыва со стороны Зеленского мирных инициатив президента США перешло из личной в политическую плоскость", - написал сенатор в своём Telegram-канале. По его словам, в Белом доме его уже никто не скрывает. "Заступничество со стороны Европы помогает все меньше", - заключил Пушков.
https://ria.ru/20250424/ukraina-2013099076.html
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в мире, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, алексей пушков
В мире, США, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Алексей Пушков
Пушков оценил недовольство Трампа поведением Зеленского
Пушков: раздражение Зеленским Трампа перешло из личной в политическую плоскость