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СМИ: Трамп приготовил Украине судьбу нацистской Германии - РИА Новости, 24.04.2025
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02:28 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/tramp-2013077224.html
СМИ: Трамп приготовил Украине судьбу нацистской Германии
СМИ: Трамп приготовил Украине судьбу нацистской Германии - РИА Новости, 24.04.2025
СМИ: Трамп приготовил Украине судьбу нацистской Германии
Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине имеет очевидные параллели с разделом нацистской Германии, такое мнение высказал журналист немецкого... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T02:28:00+03:00
2025-04-24T02:28:00+03:00
в мире
украина
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сша
дональд трамп
марко рубио
стив уиткофф
focus
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине имеет очевидные параллели с разделом нацистской Германии, такое мнение высказал журналист немецкого издания Focus Ульрих Райтц в эфире одноименного канала."Это напоминает мне о разнице или, грубо говоря, напоминает мне о решении, принятом &lt;…&gt; в отношении Германии после 1945 года. Параллели очевидны" — сказал он.По его мнению, Крым будет закреплен за Россией "почти в соответствии с международным правом", в то время как восток Украины также де-факто будет принадлежать России."Обязательства в отношении Крыма сопоставимы с немецкими восточными территориями. И меньшая ответственность в отношении Восточной Украины была бы сравнима со статусом ГДР" — отметил Райтц.Вчера в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но их перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. Как писала газета The New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане Трампа по завершению конфликта.После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности. Как рассказали изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20250424/germaniya-2013074405.html
https://ria.ru/20250424/tramp-2013073180.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, марко рубио, стив уиткофф, focus, оон
В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Стив Уиткофф, Focus, ООН
СМИ: Трамп приготовил Украине судьбу нацистской Германии

Focus: план Трампа по Украине напоминает раздел нацистской Германии

© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Getty Images / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине имеет очевидные параллели с разделом нацистской Германии, такое мнение высказал журналист немецкого издания Focus Ульрих Райтц в эфире одноименного канала.
"Это напоминает мне о разнице или, грубо говоря, напоминает мне о решении, принятом <…> в отношении Германии после 1945 года. Параллели очевидны" — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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По его мнению, Крым будет закреплен за Россией "почти в соответствии с международным правом", в то время как восток Украины также де-факто будет принадлежать России.
"Обязательства в отношении Крыма сопоставимы с немецкими восточными территориями. И меньшая ответственность в отношении Восточной Украины была бы сравнима со статусом ГДР" — отметил Райтц.
Вчера в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но их перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. Как писала газета The New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане Трампа по завершению конфликта.
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После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.
По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности. Как рассказали изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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