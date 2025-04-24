СМИ: Трамп приготовил Украине судьбу нацистской Германии
Focus: план Трампа по Украине напоминает раздел нацистской Германии
© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине имеет очевидные параллели с разделом нацистской Германии, такое мнение высказал журналист немецкого издания Focus Ульрих Райтц в эфире одноименного канала.
"Это напоминает мне о разнице или, грубо говоря, напоминает мне о решении, принятом <…> в отношении Германии после 1945 года. Параллели очевидны" — сказал он.
"Обязательства в отношении Крыма сопоставимы с немецкими восточными территориями. И меньшая ответственность в отношении Восточной Украины была бы сравнима со статусом ГДР" — отметил Райтц.
Вчера в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но их перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. Как писала газета The New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане Трампа по завершению конфликта.
После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.
По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности. Как рассказали изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.