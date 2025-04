https://ria.ru/20250424/tramp-2013077224.html

СМИ: Трамп приготовил Украине судьбу нацистской Германии

СМИ: Трамп приготовил Украине судьбу нацистской Германии - РИА Новости, 24.04.2025

СМИ: Трамп приготовил Украине судьбу нацистской Германии

Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине имеет очевидные параллели с разделом нацистской Германии, такое мнение высказал журналист немецкого... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T02:28:00+03:00

2025-04-24T02:28:00+03:00

2025-04-24T02:28:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

марко рубио

стив уиткофф

focus

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012696748_0:83:3020:1782_1920x0_80_0_0_5de30f733fc8bd24f9deb4447d6fb308.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине имеет очевидные параллели с разделом нацистской Германии, такое мнение высказал журналист немецкого издания Focus Ульрих Райтц в эфире одноименного канала."Это напоминает мне о разнице или, грубо говоря, напоминает мне о решении, принятом <…> в отношении Германии после 1945 года. Параллели очевидны" — сказал он.По его мнению, Крым будет закреплен за Россией "почти в соответствии с международным правом", в то время как восток Украины также де-факто будет принадлежать России."Обязательства в отношении Крыма сопоставимы с немецкими восточными территориями. И меньшая ответственность в отношении Восточной Украины была бы сравнима со статусом ГДР" — отметил Райтц.Вчера в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но их перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. Как писала газета The New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане Трампа по завершению конфликта.После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности. Как рассказали изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250424/germaniya-2013074405.html

https://ria.ru/20250424/tramp-2013073180.html

https://ria.ru/20250424/tramp-2013071564.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, марко рубио, стив уиткофф, focus, оон