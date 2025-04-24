https://ria.ru/20250424/tramp-2013073687.html
Переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо, заявил Трамп
Переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо, заявил Трамп - РИА Новости, 24.04.2025
Переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T01:16:00+03:00
2025-04-24T01:16:00+03:00
2025-04-24T13:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо. "Думаю, они прошли хорошо", — сказал он журналистам, кадры транслировали СМИ.
https://ria.ru/20250424/tramp-2013073180.html
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Украина, Лондон, В мире, США, Дональд Трамп
Переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо, заявил Трамп
Трамп: переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо