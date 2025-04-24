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Переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо, заявил Трамп - РИА Новости, 24.04.2025
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01:16 24.04.2025 (обновлено: 13:19 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/tramp-2013073687.html
Переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо, заявил Трамп
Переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо, заявил Трамп - РИА Новости, 24.04.2025
Переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо. РИА Новости, 24.04.2025
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украина
лондон
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо. "Думаю, они прошли хорошо", — сказал он журналистам, кадры транслировали СМИ.
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украина, лондон, в мире, сша, дональд трамп
Украина, Лондон, В мире, США, Дональд Трамп
Переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо, заявил Трамп

Трамп: переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо

© Getty Images / Chip SomodevillaПрезидент США Дональд Трамп общается со СМИ в Овальном кабинете Белого дома. 23 апреля 2025
Президент США Дональд Трамп общается со СМИ в Овальном кабинете Белого дома. 23 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Президент США Дональд Трамп общается со СМИ в Овальном кабинете Белого дома. 23 апреля 2025
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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по Украине в Лондоне прошли хорошо.
"Думаю, они прошли хорошо", — сказал он журналистам, кадры транслировали СМИ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Трамп считает, что Россия готова к сделке по Украине
01:15
 
УкраинаЛондонВ миреСШАДональд Трамп
 
 
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