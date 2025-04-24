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Трамп считает, что Россия готова к сделке по Украине - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:15 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/tramp-2013073180.html
Трамп считает, что Россия готова к сделке по Украине
Трамп считает, что Россия готова к сделке по Украине - РИА Новости, 24.04.2025
Трамп считает, что Россия готова к сделке по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова к заключения сделки для урегулирования конфликта на Украине, теперь остается договориться с Владимиром... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T01:15:00+03:00
2025-04-24T01:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова к заключения сделки для урегулирования конфликта на Украине, теперь остается договориться с Владимиром Зеленским. "Я считаю, что Россия готова... Я думаю, у нас есть сделка с Россией. Мы должны заключить сделку с Зеленским", - заявил Трамп журналистам. В среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его последние слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
https://ria.ru/20250424/tramp-2013072540.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп считает, что Россия готова к сделке по Украине

Трамп: Россия готова к сделке по Украине, осталось договориться с Зеленским

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова к заключения сделки для урегулирования конфликта на Украине, теперь остается договориться с Владимиром Зеленским.
"Я считаю, что Россия готова... Я думаю, у нас есть сделка с Россией. Мы должны заключить сделку с Зеленским", - заявил Трамп журналистам.
В среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его последние слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским
01:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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