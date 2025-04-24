https://ria.ru/20250424/tramp-2013073180.html

Трамп считает, что Россия готова к сделке по Украине

Трамп считает, что Россия готова к сделке по Украине - РИА Новости, 24.04.2025

Трамп считает, что Россия готова к сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова к заключения сделки для урегулирования конфликта на Украине, теперь остается договориться с Владимиром... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T01:15:00+03:00

2025-04-24T01:15:00+03:00

2025-04-24T01:15:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия готова к заключения сделки для урегулирования конфликта на Украине, теперь остается договориться с Владимиром Зеленским. "Я считаю, что Россия готова... Я думаю, у нас есть сделка с Россией. Мы должны заключить сделку с Зеленским", - заявил Трамп журналистам. В среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его последние слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский