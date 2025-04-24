https://ria.ru/20250424/tramp-2013072540.html

Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским

Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским - РИА Новости, 24.04.2025

Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским, отметив, что хочет завершения конфликта. РИА Новости, 24.04.2025

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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским, отметив, что хочет завершения конфликта."Что же, все хорошо. Я просто хочу, чтобы война закончилась... У меня нет любимчиков", – сказал Трамп журналистам на видео, которое транслировали СМИ.Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.В среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

https://ria.ru/20250424/tramp-2013071564.html

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дональд трамп, в мире, сша