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Трамп подписал указ об обучении школьников владению ИИ - РИА Новости, 24.04.2025
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00:57 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/tramp-2013072406.html
Трамп подписал указ об обучении школьников владению ИИ
Трамп подписал указ об обучении школьников владению ИИ - РИА Новости, 24.04.2025
Трамп подписал указ об обучении школьников владению ИИ
Президент США Дональд Трамп подписал указ об обучении школьников обращению с инструментами искусственного интеллекта. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T00:57:00+03:00
2025-04-24T00:57:00+03:00
сша
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ об обучении школьников обращению с инструментами искусственного интеллекта. Как сообщили на церемонии подписания указов в Белом доме, документ касается образования в сфере ИИ, он предписывает обеспечить адекватным обучением инструментам ИИ молодежи, включая школьников. "Это большое дело. В ИИ инвестированы триллионы долларов", - сказал Трамп, подписывая документ.
https://ria.ru/20250404/tramp-2009439087.html
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сша, дональд трамп
США, Дональд Трамп
Трамп подписал указ об обучении школьников владению ИИ

Трамп подписал указ об обучении школьников обращению с инструментами ИИ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ об обучении школьников обращению с инструментами искусственного интеллекта.
Как сообщили на церемонии подписания указов в Белом доме, документ касается образования в сфере ИИ, он предписывает обеспечить адекватным обучением инструментам ИИ молодежи, включая школьников.
"Это большое дело. В ИИ инвестированы триллионы долларов", - сказал Трамп, подписывая документ.
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