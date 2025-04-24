https://ria.ru/20250424/tramp-2013072406.html
Трамп подписал указ об обучении школьников владению ИИ
Трамп подписал указ об обучении школьников владению ИИ - РИА Новости, 24.04.2025
Трамп подписал указ об обучении школьников владению ИИ
Президент США Дональд Трамп подписал указ об обучении школьников обращению с инструментами искусственного интеллекта. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T00:57:00+03:00
2025-04-24T00:57:00+03:00
2025-04-24T00:57:00+03:00
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047325_0:96:2693:1611_1920x0_80_0_0_d91f4c0ea34abc71862073f1908e92cd.jpg
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ об обучении школьников обращению с инструментами искусственного интеллекта. Как сообщили на церемонии подписания указов в Белом доме, документ касается образования в сфере ИИ, он предписывает обеспечить адекватным обучением инструментам ИИ молодежи, включая школьников. "Это большое дело. В ИИ инвестированы триллионы долларов", - сказал Трамп, подписывая документ.
https://ria.ru/20250404/tramp-2009439087.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047325_0:0:2693:2021_1920x0_80_0_0_fc2ce210bd9f105c2de3aaac8bb6716e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп
Трамп подписал указ об обучении школьников владению ИИ
Трамп подписал указ об обучении школьников обращению с инструментами ИИ