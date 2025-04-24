https://ria.ru/20250424/tramp-2013072406.html

Трамп подписал указ об обучении школьников владению ИИ

Трамп подписал указ об обучении школьников владению ИИ - РИА Новости, 24.04.2025

Трамп подписал указ об обучении школьников владению ИИ

Президент США Дональд Трамп подписал указ об обучении школьников обращению с инструментами искусственного интеллекта. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T00:57:00+03:00

2025-04-24T00:57:00+03:00

2025-04-24T00:57:00+03:00

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ об обучении школьников обращению с инструментами искусственного интеллекта. Как сообщили на церемонии подписания указов в Белом доме, документ касается образования в сфере ИИ, он предписывает обеспечить адекватным обучением инструментам ИИ молодежи, включая школьников. "Это большое дело. В ИИ инвестированы триллионы долларов", - сказал Трамп, подписывая документ.

https://ria.ru/20250404/tramp-2009439087.html

сша

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сша, дональд трамп