https://ria.ru/20250424/tramp-2013071564.html

Трамп признался, что с Зеленским сложнее иметь дело, чем предполагалось

Трамп признался, что с Зеленским сложнее иметь дело, чем предполагалось - РИА Новости, 24.04.2025

Трамп признался, что с Зеленским сложнее иметь дело, чем предполагалось

Президент США Дональд Трамп признался, что с Владимиром Зеленским ему куда сложнее иметь дело, чем он изначально ожидал. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T00:48:00+03:00

2025-04-24T00:48:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что с Владимиром Зеленским ему куда сложнее иметь дело, чем он изначально ожидал."Я думал, что с Зеленским будет работать проще. Пока что это было сложнее, но это нормально", — заявил Трамп журналистам.Хозяин Белого дома также отметил, что Москва готова к заключения сделки по Украине, теперь остается договориться с Владимиром Зеленским. В то же время он ушел от ответа на вопрос о возможности признания Крыма российским.В среду Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова касательно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта. Эти слова возмутили Трампа. Он подчеркнул, что тем самым глава киевского режима вредит мирным переговорам с Россией.В среду в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но их перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. Как писала газета The New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане Трампа по завершению конфликта.После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности. Как рассказали изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.The Daily Telegraph, в свою очередь, выпустила материал, в котором сообщила, что Штаты подготовили план прекращения украинского конфликта, который состоит из семи пунктов без гарантий безопасности для Киева. По данным издания, эта инициатива предусматривает, что Россия сохранит контроль над освобожденными территориями.

https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013070608.html

https://ria.ru/20250423/peregovory-2013059871.html

https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2013055691.html

https://ria.ru/20250424/tramp-2013071752.html

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дональд трамп, владимир зеленский, сша, россия, украина, в мире