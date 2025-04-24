СМИ: Трамп может освободить автопроизводителей от некоторых пошлин США
FT: Трамп может освободить автопроизводителей от некоторых пошлин США
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует освободить производителей автомобилей от некоторых пошлин после лоббирования этого вопроса со стороны руководителей отрасли в течение последних недель, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на два источника.
"Трамп планирует избавить автопроизводителей от некоторых из его наиболее обременительных пошлин, что станет очередных шагом на пути к ослаблению торговой войны после интенсивного лоббирования со стороны руководителей отрасли в течение последних недель", - сообщает издание.
По словам собеседников газеты, этот шаг может освободить автозапчасти от пошлин, которые Трамп ввел на импорт из Китая для противодействия производству фентанила, а также от пошлин на сталь и алюминий.
Согласно публикации, как ожидается, останутся в силе 25%-ные пошлины, которые Трамп ввел на весь импорт иностранных автомобилей, а также 25%-ные пошлины на импортируемые из-за рубежа автозапчасти, которые должны начать действовать 3 мая.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125%, ответная пошлина КНР для американских - тоже 125%. Кроме того, у Соединенных Штатов есть еще пошлина в 20% для Китая, введенная в связи с обвинениями в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.